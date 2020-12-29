نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية لنتائج الطلاب 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة قدم نظام نور 1442 السعودى كل السبل بعد انطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول 1442 بأنه يقوم باعتماد نتائج الطلاب والطالبات بشكل مبدئى، قبل اعتمادها من خلال المدرسة إلى حسابات الطلاب لكى يسهل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة درجات أبنائهم، ومتابعة مستواهم الدراسي والاطمئنان على مجهودهم، غير أن نظام نور برقم الهوية الجديد 1442 يتيح كافة الدروس التى يحتاجون إليها الطلاب بشكل افتراضى عن بعد.
إعلان نتائج شهادات الطلاب نظام نور برقم الهوية:
لقد أتاح نظام نور الإلكتروني المقدم من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إعلان نتائج شهادات الطلاب بإستخدام رقم الهوية فقط فور إعلان النتائج مباشرة من قبل وزارة التعليم، فقد وفرت وزارة التعليم السعودي منصة إلكترونية ورابط خاص بها لتبسيط عملية الحصول على النتيجة من خلال إتباع الآتي:
- في البداية نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بموقع نور الإلكتروني من خلال الرابط الخاص به، وسوف تظهر قائمة نقوم بملئ جميع بيانات الطالب بشكل صحيح، ومن أهمها رقم الهوية ورمز التحقق مع مراعاة الكتابة بشكل صحيح حتى تتم عملية إظهار النتيجة وتسجيل المنطقة التابع لها الطالب واسم المدرسة بالكامل.
- نقوم بالضغط علي بحث وسوف تظهر النتيجة كاملة بشكل تفصيلي.
- كما يجب أن نراعي أنه هناك ضغط كبير على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور مما يجعل عملية الدخول إليه صعبة في بعض الأحيان لذي نرجوا من الجميع التحلي بالصبر.
كيفية استخراج نتيجة الطلاب من قبل نظام نور برقم الهوية 1442:
نظام نور أبسط وأسهل الطرق للعمل على الاستعلام عن نتيجة الطلاب والطالبات بكل سهولة من خلال الدخول إلى موقع نظام نور، بالإضافة إلى أنه وفر في حالة ضياع رقم المرور من الممكن استعادة بيانات الدخول لنظام نور برقم الهوية والبريد الإلكتروني، وكل ما نفعله الإلتزام بهذه الخطوات:
- يقوم ولي الأمر بالدخول إلى الموقع الخاص بنظام نور المركزي، والضغط علي اختيار نسيان واسم المستخدم ورقم المرور.
- يقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بالطالب ورمز التحقق الإلكتروني، وكتابة المنطقة المتواجد بها المدرسة.
- نقوم بإدخال البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به في النظام الخاص بنور، وسوف يرسل النظام الإلكتروني الخاص بنور رسالة على البريد الإلكتروني، بادخال كلمة مرور جديدة نقوم بكتابتها.
- نقوم بتسجيل الدخول والاستعلام عن النتائج، عن طريق الضغط على كلمة التقارير.
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