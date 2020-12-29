تسجيل الدورات التدريبية نظام فارس 1442 وطريقة معرفة رتبة المعلم وأيام الغياب والإجازات

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عمر شويل - جدة تسجيل الدورات التدريبية نظام فارس الجديد 1442، وطريقة الاستعلام عن رتبة المعلم وأيام الغياب والإجازات بخطوات بسيطة وسهلة، بعد إعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل الجديد في نظام الخدمة الذاتية للمعلمين، وحث الوزارة للمعلمين على سرعة إرسال بيانات التطوير المهني لاعتمادها وذلك قبل ناهية شهر ديسمبر الجاري، بدأ الكثير من المعلمين في البحث عن الخدمات الإلكترونية في نظام فارس وكيفية تنفيذ إجراءاتها المختلفة، حيث اهتم بعض شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة بالبحث عن طريقة تسجيل الدورات التدريبية نظام فارس، واهتم البعض الآخر بالبحث عن كيفية معرفة رتبة المعلم وأيام الغياب والإجازات.

تسجيل الدورات التدريبية نظام فارس الجديد 1442

إذا كنت من منسوبي الكادر الإداري للوظائف التعليمية فإنه يمكنك تسجيل الدورات التدريبية في نظام فارس، بالإضافة إلى أنه يمكنك الإطلاع على الدورات السابقة في حسابك، وذلك عبر الخطوات البسيطة التالية:

يقوم الموظف بالدخول على حسابه الشخصي عبر بوابة نظام فارس ثم يقوم بالتوجه إلى أيقونة صلاحية بياناتي.

ثم يقوم بالتوجه إلى أيقونة صلاحية بياناتي. يتم الضغط على أيقونة الملف الشخصي للتأكد من وجود دورات قد سبق تسجيلها بالفعل، ثم يتم الرجوع للخطوة السابقة.

يقوم الموظف بالضغط على أيقونة البرامج التدريبية ،وذلك لإضافة دورات تدريبية في نظام فارس لم تكن مُضافة من قبل، ثم يتم الضغط على ( إضافة ) وسوف تظهر صفحة جدية يجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة فيها.

تتمثل البيانات المطلوب تعبئتها في إدخال معلومات جهة التدريب ونوعه، بالإضافة إلى موضوع البرنامج التدريبي وكذلك الدولة والمدينة التي تمت فيها الدورة التدريبية، كما يجب إدخال تاريخ بداية ونهاية الدورة وكذلك المدة والوحدة، وسيكون عليك الاختيار من بين الجهات المعتمدة لدى النظام في تسجيل الدورات التدريبية نظام فارس، وهي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الحوار الوطني، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، معهد الإدارة، يسر للعلاقات الحكومية الإلكترونية.

الاستعلام عن رتبة المعلم في سلم الرواتب الجديد

تستطيع أيضا الحصول على درجة المُعلم ومعرفة الرُتبة في سلم الرواتب الجديد من خلال موقع نظام فارس، وذلك عبر الخطوات البسيطة التالية:

يتم الدخول على الموقع الخاص بخدمات نظام فارس وإدخال رقم السجل المدني أو اسم المستخدم والرقم السري، ثم عليك إضافة أرقام التحقق والضغط على أيقونة تسجيل الدخول. يتم الضغط على صلاحيات الخدمة الذاتية للموظف من الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول، ومن ثم يتم إختيار استعراض بيانات التسكين في سلم الرواتب الجديد ثم الضغط على أيقونة إضافة. على الفور سوف نلاحظ ظهور الرُتبة السابقة للمعلم في نظام فارس، بالإضافة إلى رقم الوظيفة السابق الدرجة السابقة، وعن البيانات الحالية فيتم ظهور درجة الرُتبة الحالية والرقم الوظيفي الجديد بالإضافة إلى المُسمى الوظيفي الجديد.

طريقة معرفة أيام الغياب والإجازات بنظام فارس

من أبرز الخدمات الإلكترونية في نظام فارس هي الاستعلام عن الغياب والإجازات، حيث يستطيع الموظف التعرف على أيام الغياب والإجازات سواء كانت مرضية أو غير ذلك وبعُذر أو بدون بنظام فارس، وذلك قبل إدخال رغبات النقل الخارجي للمعلمين، وذلك نظرا لاقتراب موعد إدخال رغبات النقل الخارجي للمعلمين فإنه يمكنك معرفة أيام الغياب والإجازات عبر الخطوات البسيطة التالية:

بعد تسجيل الدخول على بوابة نظام فارس يتم إختيار أيقونة صلاحيات الخدمة الذاتية للموظف، ثم يتم التوجه إلى قائمة الإجازات. للاستفسار عن أيام الغياب يتم الضغط على أيقونة طلب إجازة، وسيتم ظهور قائمة بأيام الغياب المُعتمدة سواء الاضطرارية أو المرضية. للإطلاع عن تفاصيل الإجازة يمكنك الضغط على اليوم الخاص بها وتحميل صورة على سبيل المثال بتقرير الإجازة المرضية وهكذا، وتستطيع بنفس الطريقة معرفة الإجازات المُعلقة، كما تستطيع إضافة التاريخ لمعرفة الإجازات المتبقية.

بذلك نكون قد انتهينا من مناقشة تفاصيل 3 من أبرز الخدمات الإلكترونية المتوفرة لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس، حيث أوضحنا بالخطوات طريقة تسجيل الدورات التدريبية للكادر الإداري في نظام فارس، وتعرفنا أيضا على طريقة الاستعلام عن رتبة المعلم ومعرفة أيام الغياب ورصيد الإجازات في نظام فارس.