نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد .. رابط الدخول لرفع بيانات التطوير المهني في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد البحث في الفترة الأخيرة عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد وهو أحد الأنظمة الجديدة التابعة لوزارة التعليم السعودية، لتقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة لكافة العاملين في وزارة التعليم السعودي سواء كانوا معلمين أو مديرين المدارس أو الإداريين، ويخدم نظام فارس الخدمة الذاتية كل العاملين ويمكن من خلاله متابعة الطلبات عبر الموقع الرسمي وإليك تفاصيل الدخول والتسجيل في نظام فارس .

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

بدأت وزارة التعليم في ديسمبر الجاري بتفعيل أيقونة الإرسال في شاشة بيانات التطوير المهني للرئيس المباشر المسئول عن اعتمادها، وطالبت جميع المعلمين العاملين بضرورة رفع الدورات التدريبية والانتهاء منها قبل يوم 31 ديسمبر الجاري لهذا العام، كما يلزم جميع العاملين من الكوادر التعليمية بإرسال البيانات المطلوبة منهم للرئيس المباشر حتى يقوم بمطابقتها ثم اعتمادها.

رابط نظام فارس دخول

يمكن لكافة العاملين في وزارة التعليم من الكوادر التعليمية بإرسال بيانات التطوير المهني التي طلبتها الوزارة عبر رابط نظام فارس بالخطوات التالية:

أولًا الولوج إلى نظام فارس

ثانيًا الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية

ثالثًا النقر على بيانات الأنشطة للتطوير المهني.

رابعًا أدخل اسم الدورة التدريبية التي حصلت عليها واسم الجهة التي حصلت منها على الدورة.

خامسًا تشمل هذه الدورات كل من ورش العمل والدورات والدراسة والحقائب البحثية.

إرسال بيانات التطوير المهني عبر نظام فارس

الولوج لنظام فارس الخدمة الذاتية.

من ثم قم بالانتقال إلى بيانات الأنشطة للتطوير المهني.

ادخل اسم الدورة التي حصلت عليها والجهة التي حصلت منها عليها

نظام فارس هو أحد المنصات الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم، من أجل تفعيل نظام التعليم عن بعد، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي أجبرت العالم على أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار، وتم إغلاق المدارس والاكتفاء بالتعليم عبر منصة مدرستي التعليمية للتعليم الافتراضي التي تنقل الطلاب لبيئة التعليم بشكلها الإلكتروني مؤقتًا.