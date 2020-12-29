نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهات الأمنية بالشرقية تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت عدسة "واس" اليوم، الجولات الميدانية للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة الميدانية, الأسواق التجارية بمدينة الدمام وسوق الخضار المركزي، والأماكن العامة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية والتجمعات المخالفة.