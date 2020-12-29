نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد رابط 1442 طريقة التسجيل وأهم الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد رابط 1442 ، نظام فارس وزارة التعليم السعودية، هو أحد أهم وأبرز التطبيقات والمواقع الإلكترونية الرسمية، المتخصصة في تقديم خدماتها إلى المعلمين والمعلمات، وكذلك الإداريين والعاملين في المؤسسات التعليمية بالمملكة كافة، وذلك عن طريق التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد رابط 1442

إذا كنت تعمل كمعلم أو إداري، بإحدى المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، يمكنك الاستفادة من نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، والذي تتيح وزارة التعليم السعودية، الكثير من الخدمات من خلاله، وإذا أردت الدخول إلى نظام فارس الجديد، يمكنك الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام فارس الجديد بوزارة التعليم.

طريقة تسجيل الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية

عند زيارتك لرابط الدخول الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، سوف تجد أمامك صفحة رئيسة بها، تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. احرص أن تقوم بإدخال رقم السجل المدني، في خانة اسم المستخدم عند تسجيل الدخول. ثم سجل كلمة المرور الخاصة بك. ثم أدخل الرمز المرئي أمامك، وهو عبارة عن أرقام قم بإدخالها بنفس الترتيب. وفي أسفل الصفحة الرئيسة سوف تجد خيار آخر، لاستخدام الموقع من الهاتف المحمول باسم switch to mobile. (مثل الصورة).

نظام فارس للخدمة الذاتية

كانت وزارة التعليم السعودية، قد أصدرت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441، المتعلقة بشأن صرف الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت، شروط انتقال الموظف من مستوى إلى آخر باللائحة الجديدة، وسلم الرواتب وفقا لتوزيع الشرائح على الرتب التعليمية، وغيرها من الأمور المرتبطة بتلك اللائحة.

المتعلقة بشأن صرف الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت، شروط انتقال الموظف من مستوى إلى آخر باللائحة الجديدة، وسلم الرواتب وفقا لتوزيع الشرائح على الرتب التعليمية، وغيرها من الأمور المرتبطة بتلك اللائحة. ومن أحدث خدمات نظام فارس للمعلمين؛ نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى نظام الرتب، بالإضافة إلى المزايا التي يقدمها فارس إلى المعلمين والإداريين بالمنظومة التعليمية السعودية، كما يلي:

التحقق من صحة كافة البيانات الشخصية للمستخدم. يمكن التعرف على قدر الراتب الشهري والمكافأة أيضًا، من خلاله نظام فارس. التحقق من صحة رصيد الإجازات المسجلة للمستعلم. يمكن التقدم بطلب إجازة من خلال نظام فارس. تقييم الأداء الوظيفي في نظام فارس للموظفين الرسميين فقط، تزامنًا مع إطلاق تحديثات نظام فارس رسميًا من جانب الوزارة.

خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية 1442

تغطي خدمات نظام فارس الجديدة، كل ما يتعلق بما يحتاجه الموظفون والمعلمون السعوديون من احتياجات، تتعلق بكافة أمورهم الوظيفية، بما يتماشى مع تنفيذ ما أقرته اللائحة التعليمية الجديدة، وهي كالتالي:

الإبلاغ عن موظف غائب، من خلال فارس. الاستعلام عن قيمة المكافأة السنوية وموعد صرفها. الاستعلام عن موعد الراتب شهريًا. الاستعلام عن قيمة الراتب شهريًا. التقدم بطلب للحصول على المكافآت والبدلات كما تم تحديدها في اللائحة الجديدة 1441. التقدم بطلب للانتقال من مدرسة إلى أخرى، إلكترونيًا دون الحاجة إلى اتباع الطرق التقليدية. التقدم بطلب للحصول على إجازة. التقدم بطلب لتمديد أو قطع فترة إجازة. التقدم بطلب إلكتروني للتقاعد.

الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر نظام فارس

قدمت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، خدمات متعددة مهمة للمعلمين والمعلمات بالمملكة، مع اتخاذ عددًا من القرارات المهمة بشأنهم، وكان من أهمها الانتهاء من جدول تسكين المعلمين ولمعلمات، وف قًا لما تم إعلانه بلائحة الوظائف التعليمية 1441، والتي كانت قد صدرت في يوليو الماضي.

وأتاحت الوزارة عبر نظام فارس الخدمة الذالتية، أن يقوم المعلم أو المعلمة بالاستعلام عن الحالة الوظيفية الخاصة بهم، مثل:

التعرف على الرتب المهنية الخاصة بهم، قبل وبعد تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة 1441. الاستعلام عن حجم الراتب والصافي الخاص بالمعلم. كما يتيح نظام فارس رابط التواصل مباشرة، مع المسؤولين بوزارة التعليم، وذلك في إطار تفعيل الخدمات المباشرة للمعلمين والمعلمات بشكل سريع.

وكلها خدمات إلكترونية متاحة للعاملين بالمؤسسات التعليمية السعودية، من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد رابط 1442.