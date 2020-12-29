نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مستشفى السعودي الألماني بجدة للتواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مستشفى السعودي الألماني بجدة ، يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية لكي يسهل علي المرضي التواصل مع خدمة العملاء لكي يحجزوا موعد للكشف أو معرفة نتيجة الفحوصات والتحاليل الطبية التي قاموا بها، كما يمكنهم أيضا الاستعلام عن العيادات المتواجدة بداخل المستشفي دون الحاجة للذهاب إلى مقر المستشفي وهذا لتوفير الوقت والمجهود على المرضي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رقم المستشفى للتواصل مع خدمة العملاء بكل سهوله والاستعلام عن خدمات المستشفي والاستفادة منها بشكل إلكتروني عن طريق الأنترنت، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رقم مستشفى السعودي الألماني بجدة

تعتبر من أكبر وأهم المستشفيات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ تشغيل المستشفي عام 1988 ميلاديا، وكان يوجد بها 218 سريرا للمرضي، كما يوجد لها فروع كثيره في بلدان مختلفه مثل السعودية ( جدة والرياض والمدينة وعسير وحائل ) والإمارات ومصر، وخصصت المستشفي رقم واحد للتواصل مع خدمة العملاء بكل سهوله ومن أجل راحة المرضي من المجهود المبذول في الذهاب إلى المستشفي من وقت لأخر، وهذا هو رقم خدمة العملاء ( 966920007997 ) .

طريقة التواصل مع المستشفى السعودي الألماني جدة

وفرت مستشفى السعودي الألماني الكثير من طرق التواصل وهذه هي بعض طرق التواصل المتاحة :

تنزيل تطبيق مستشفى السعودي الألماني

للحصول على أقصى استفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المستشفي مثل، حجز موعد للكشف أو الاستعلام عن نتيجة التحاليل التي تمت في المستشفى أو الاستعلام عن وجود أطباء في المستشفي في الوقت المناسب لك أو لا، كل هذه الخدمات يمكنك الحصول عيها بشكل إلكتروني عن طريق تحميل التطبيق التي وفرته المستشفي عن طريق الأنترنت سواء كان لديك جوال أندرويد أو جهاز أيفون .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رقم مستشفى السعودي الألماني بجدة للتواصل مع خدمة العملاء بكل سهوله وطريقة تنزيل تطبيق المستشفى للحصول على الخدمات بشكل إلكتروني .