نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الطلاب على منصة نظام نور 1442 وخطوات الاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت الامتحانات منذ أيام قليلة وأعلنت وزارة التعليم السعودي من خلال موقعها الرسمي عن إمكانية الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442، حيث يقدم نظام نور عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يستفاد منها الطالب وولي الأمر، ومنها الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، فقد بدأ نظام نور في تلقي نتائج الفصل الدراسي الأول بالتزامن مع بدء العديد من المدارس في رفع نتائج اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية على النظام واهتمام أولياء الأمور بنتائج أبنائهم بالمراحل المختلفة من التعليم، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية وبالخطوات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في موقع نور :

يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات من قبل الطلاب وأولياء الأمور من خلال موقع نور الإلكتروني 1442، حيث يتطلب التمكن من الاستعلام اتباع هذه الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي نظام نور الإلكتروني 1442

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم الرمز التأكيدي

ومن ثم الدخول على نظام نور الإلكتروني للنتائج

اضغط بعد ذلك على كلمة “التالي” وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول

ومن الجدير بالذكر أن نظام نور يتيح لكافة الطلاب وأولياء الأمور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة وضمان سرية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

الخدمات التي تقدم من خلال موقع نور :

ويتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية” وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام

كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى” وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة.

ويمكن لطلاب المملكة الإطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نور الإلكتروني حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب

ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم ومن بينها: خدمة التقديم على الإجازات – وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.