نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم علي التقاعد والمعاش المبكر داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقاعد داخل المملكة العربية السعودية هي أحد أهم الموضوعات التي يبحث عليها الكثير من المواطنين المقيمين بالمملكة، حيث يرغب بعض المواطنين في التقدم للحصول علي معاش مبكر وإنهاء الحياة الوظيفية الخاصة به، فنظام التقاعد داخل المملكة يعتمد علي وصول المواطن إلى السن القانوني للتقاعد الرسمي، ولكن يتعرض البعض أحياناً إلى بعض الظروف القهرية التي تجبره علي التقاعد مثل التعرض إلى حادث أو الإصابة بأي مرض ما، وخلال الآونة الأخيرة تم تطبيق نظام المعاش المبكر علي جميع الفئات المختلفة بالمملكة سواء مدنيين مثل الأطباء أو المعلمين والمعلمات والمهندسين وغيرهم، وكذلك العسكريين بجميع الرتب المختلفة، حيث يعمل التقاعد المبكر علي زيادة فرص تشغيل الشباب السعودي بجميع المجالات المختلفة والعمل علي تقليل فرص البطالة داخل المملكة، وسوف نوضح لكم شروط التقاعد المبكر داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التقاعد المبكر (المعاش المبكر) داخل المملكة العربية السعودية

يجب عندما يتقدم الموظف إلى التقاعد يجب أن تكون هناك ظروف قهرية مثل الحوادث أو الإصابة بالأمراض المختلفة. ألا تقل مدة العمل الفعلي عن 25 عام سواء للقطاع الحكومي أو الخاص والتي تتضمن عدم احتساب إجازات رسمية أو مرضية. أن تكون هناك موافقة معتمدة ورسمية من جهة العمل بالموافقة علي التقاعد. أن يكون صافي فترة العمل الفعلية 20 عام. عند طلب المعاش المبكر قبل سن المعاش والمدة التي يتم فيها التقاعد قبل السن يجب ألا تقل عن خمسة سنوات.

التقاعد قبل السن المستهدف المحدد بالمملكة

يتم تطبيق نظام المعاش المبكر علي جميع الموظفين الذين أتموا 30 عام بجميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة المختلفة، 25 سنة للموظفات العاملات أيضاً بالقطاع الحكومي والخاص، علي أن يتم استقطاع نسبة 2% من المرتب الأساسي للتقاعد عند زيادة العمر عن هذا السن المحدد السابق.

حالات لا يمكن بها طلب المعاش المبكر بالمملكة

من يحمل جنسية أخري غير الجنسية السعودية لا يستطيع التقدم بطلب المعاش المبكر.

عند بلوغ راتب تقاعدي أكبر من الراتب الأساسي فحينها لا يتم طلب المعاش المبكر.

إذا كان المواطن يعمل في الميزانية العامة للدولة.

وقد تم استثناء الزوجة الأجنبية سواء الغير سعودية من حيث الأصل أو السعودية التي حصلت علي الجنسية بعد وفاة زوجها الأجنبي.

تسوية المعاش المبكر