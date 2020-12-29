نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط الاستعلام عن قرض صندوق التنمية العقاري برقم الهوية وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية بكل سهولة، من خلال خطوات سهلة ومبسوطة للمواطنين من أجل الحصول على التقدم والرقي بالمواطن السعودي، وعدم إرهاق أثناء البحث عن خدمة صندوق التنمية العقاري، وهذه من إحدى الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي قدمتها الدولة السعودية للمواطنين سعياً منها للوصول إلى رؤية المملكة لعام 2030، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية وكذلك الشروط المتبعة للتسجيل في صندوق التنمية العقاري.

تعرف على القرض العقاري:

القرض العقاري هو أحد القرض التي أعلن عنها بنك التنمية العقارية في بداية عام 2020، حيث قامت وسائل الإعلام السعودية والبنوك السعودية بنشر لائحة بأسماء المستفيدين من القرض العقاري أو أيضا ما هو معروف بالقرض السكني.

حيث نشرت اللائحة ما يقارب من 100 ألف قرض عقاري تم منحه للمستفيدين للحملة التي أعلن عنها وهي حملة سكني 2020 وتعتبر هذه النسبة من قائمة الإنتظار الموجودة لدى البنوك، كما أن البنوك تقوم بمنح القرض لم هو يستحق الدعم ويكمل كافة الشروط المعلن عنها.

ليس ذلك فقط بل قامت وزارة الإسكان بتسهيل عملية الاستعلام عن القرض من خلال الموقع الإلكتروني برقم الهوية.

خطوات الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية:

يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني عن القرض العقاري لتمويل المشاريع العقارية للمواطنين بكل سهولة من خلال التواصل مع الإنترنت، وهذا لتوفير فرص العمل للشباب الصاعد للارتقاء بالشعب السعودي لأقصى درجة، ويتم ذلك من خلال التالى:

التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لصندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية.

ثم نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة لعمل تسجيل الدخول على الموقع والضغط على كلمة هنا .

. وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ومنها إلى مربع القرض العقاري.

ثم نقوم بالضغط على خانة الاستعلام.

ثم نقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأخرى المطلوبة.

ونقوم بعد ذلك بالضغط على خانة الاستعلام.

شروط قرض صندوق التنمية العقاري:

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل القائمين على صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي يجب الالتزام بها للحصول على قرض تمويل عقاري بالمملكة، ومن أهم هذه الشروط.

يجب إحضار كافة الأوراق اللازمة التي تثبت موافقة البلدية على المشروع العقاري الذي تود القيام به.

كما يجب أن تكون الهوية الوطنية صحيحة وما زالت سارية.

ويجب تسجيل جميع البيانات الشخصية في الاستمارة التي تقدم لطلب القرض العقاري.

كما يجب عمل صورة ضوئية للهوية الوطنية وارفاقها مع الأوراق المطلوبة.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري:

يمكن التسجيل في صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية، من خلال الآتي: