نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وأهم الوظائف الشاغرة بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وأهم الوظائف الشاغرة بها، حيث تعتبر جامعة الملك سعود من أهم الجامعات التي تدرس العلوم الصحية، والبحث عن الوظائف الشاغرة بها موضوع يهم الكثير من المواطنين السعوديين الذين يقومون بالبحث عن عمل،حيث تتيح جامعة الملك سعود وظائف خالية للمواطنين السعوديين الذين يقيمون داخل المملكة العربية السعودية، تحتوي جامعة الملك سعود علي 14 كلية مختلفة، وتقع الجامعة في مدينة الرياض، وللجامعة فرعين أيضا، فرع في مدينة الأحساء وفرع في مدينة جدة، ويمتلك كل فرع مدينة جامعية في نفس مدن الجامعة، ومن الممكن قيام الطلاب بعمل دراسات عليا بها بعد حصولهم علي درجة البكالوريوس .

رواتب جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تقدم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية العديد من الوظائف الشاغرة، وعند الحصول علي أحد هذه الوظائف يتم الأتي :

يتم التوقيع علي عقد مدته عام ويتم تجديده بشكل تلقائي .

ويكون راتب الشهر الأول للوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل ما يقارب من 8ألاف و700 ريال سعودي .

ويتم الحصول للموظف الذي يعمل بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية علي نسبة ثابتة كبدل سكن تقدر ب25% .

كما تمنح الجامعة للموظفين الذين يعملون بها بدل مواصلات، ويقدر قيمته المالية 400 ريال سعودي .

كما يتم صرف للموظفين العاملين بجامعة الملك سعود علاوة سنوية وتكون بشكل تلقائي .

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تقدم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية العديد من الوظائف الشاغرة وأهم هذه الوظائف :

من أهم الوظائف الشاغرة في جامعة الملك فيصل للعلوم الصحية وظيفة مساعد بحث ثاني، في مدينة جدة، وهذه الوظيفة مقدمة للإناث ذات الجنسية السعودية فقط .

من أحد الوظائف الفارغة في جامعة الملك فيصل للعلوم وظيفة أستاذ مساعد تمريض، وتقدم هذه الوظيفة لإناث ذات الجنسية السعودية المقيمين فقط في منطقة الأحساء .

وظيفة مساعد إداري ثالث، هي أحد الوظائف الشاغرة بجامعة الملك سعود للعوم الصحية، وهي وظيفة مقدمة أيضا للإناث السعوديين المقيمين في منطقة جدة فقط .

أخصائي إداري جودة ثانية هي أحد الوظائف الفارغة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية والتي تكون مقدمة لكلا الجنسين المقيمين في مدينة الرياض بالسعودية .

وظيفة مسجل قاعدة بيانات البحوث، مقدمة أيضا لكلا الجنسين المقيمين بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وظيفة مسئول شئون طلاب ثان هي وظيفة متاحة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للذكور فقط المقيمين بمنطقة الأحساء بالمملكة .

أحد الوظائف المقدمة من الجامعة ومتاحة للإناث فقط اللاتي يقمن بمنطقة جدة وظيفة مساعد بحث أول .

ومن أهم الوظائف المتاحة للذكور والإناث من الجامعة كلا من منسق إداري، منسق الأقسام الإكلينيكية، أخصائي مهارات إكلينيكية ثاني، وأيضا وظيفة مراقب مخزون .

ومن الوظائف المتاحة للإناث فقط كلا من مشغل رسومات أول، وظيفة مبرمج، فني اتصالات، وأيضا وظيفة أمين مختبر نفسي .

طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعود