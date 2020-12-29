نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم في المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المواطنين السعوديين في محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الإجتماعي عن موعد صرف المقطوعة، وتُساعد مقطوعة الضمان الإجتماعي الفئات متوسطة الدخل من الجمهور السعودي على التخفيف من أعباء المواطن الذي يتحملها نتيجة ارتفاع اسعار معظم السلع الاساسية وبذلك يتأثر المواطن بأي اجراءات إصلاحية في الإقتصاد، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج المساعدة المقطوعة مساعدة منها لكافة المواطنين من محدودي الدخل حتى يعيشوا حياة كريمة بعيداص عن العوز، وينتظر الملايين من المواطنين السعوديين صرف الدفعة القادمة من برنامج المساعدة المقطوعة لهذا العام بعد أن تم صرف الدفعة الماضية خلال شهر يناير 2019م، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التقديم في المقطوعة، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

لا يُمكن لكل المواطنين السعوديين الإستفادة من برنامج المساعدة المقطوعة ولكن فقط يُمكن للمواطن محدود الدخل الذي تنطبق عليه الشروط اللازمة الإستفادة من المبالغ المالية الداعمة، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يتجاوز عمره 35 عام.

لا يتقاضى راتب كبير.

يكون في حاجة ماسة للدعم فعلاً.

موعد صرف المقطوعة

لا يمكن لأي جريدة أو موقع إخباري التنبؤ بموعد صرف المساعدة المقطوعة وإيداعها في البنوك لجميع المستفيدين والمستحقين إلا بعد تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للموعد على موقعها الرسمي أو صفحتها الرسمية على تويتر.