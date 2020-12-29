نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو الإقامة للمواطن والمقيم عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات المرور بالسعودية, حيث يبحث من هم داخل المملكة العربية السعودية علي كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليهم من قبل الإدارة العامة للمرور, حيث يستطيع كل شخص سواء كان سعودياً أو أجنبياً أن يستعلم عن المخالفات الخاصة به، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية أو من خلال موقع ابشر للخدمات الإلكترونية, حيث توفر الحكومة السعودية الكثير من سبل الراحة والتقدم للأفراد من خلال إنشاء الكثير من المواقع الإلكترونية التي بدورها تسهل علي المواطن إنجاز مصالحهم بسلاسة وبدون تعقيد, وحتي نقوم بالتسهيل علي الباحث في معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم الإقامة, وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية وموقع ابشر للخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية

يمكن لأي مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية أن يستعلم عن المخالفات المرورية الخاصة به من خلال موقع وزارة الداخلية برقم الهوية الشخصية, وذلك وفقاً لخطوات بسيطة وميسرة:

الدخول إلي موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي: وزارة الداخلية.

سوف تظهر أمامك عملية تسجيل الدخول علي موقع وزارة الداخلية, حيث لابد أن تكون مسجل من قبل في موقع الوزارة حتي يسمح لك بتسجل الدخول.

قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك, ثم قم بكتابة الرقم السري.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة عرض.

سوف يقوم الموقع بإظهار مجموعة من البيانات يتم ملئها, ثم تنتظر ليتم عرض كافة المخالفات المرورية التي تمت توقيعها عليك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة أو برقم اللوحة بموقع ابشر للخدمات الإلكترونية

أتاحت إدارة المرور خدمة للمقيمين أن يقوموا بالاستعلام عن مخالفتهم المرورية عن طريق موقع ابشر, وذلك بكتابة رقم الإقامة أو رقم اللوحة.