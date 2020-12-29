نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات الراجحي بمبلغ 80 ألف ريال وبدون رسوم ولا دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير من البنوك السعودية التي تقوم بتوفير الكثير من الحلول التمويلية للسعوديين والمقيمين من بينها تمويل سيارات الراجحي، يقدم تمويلات متنوعة كتمويل سيارة جديدة أو مستعملة أو تمويل شخصي للموظفين أو المتقاعدين، من ضمن تلك البنوك الذي يقدم عروض تمويلية بدون كفيل وبدون تحويل راتب ليناسب العملاء الحاليين أو الجدد، وفق بعض الضوابط والشروط، فهو يتبع الشريعة الإسلامية في تعاملاته ويقدم أفضل الخدمات، كما يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن حاسبة الراجحي لاحتساب قيمة القسط الشهري والمبلغ بعناية، كالتمويل الشخصي أو التمويل التأجيري للسيارات المستعملة والجديدة بالتقسيط المريح.

شراء سيارة مستعملة أو جديدة من بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي إمكانية شراء سيارة حسب رغبة العميل من أحد الوكلاء المعتمدين من البنك، ويتم الاتفاق على المدة المحددة لسدا ثمنها وبناء عليه يتم تسجيلها باسم العميل أو بيعها، كما يوفر بنك الراجحي التأمين على المركبات ضد الحوادث ويغطي قيمة التأمين بالكامل.

شروط الحصول على سيارة الراجحي

للسعودين يتم تقديم نموذج الطلب بعد تعبئته، صورة هوية سارية، العنوان، شهادة مصدقة بالراتب من الغرف التجارية، كشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر، مع الأخذ بالاعتبار أنه يجب أن يكون العمر لا يتخطى 65 عاما، والراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال، تقدم بطلب تمويل سيارة من الراجحي، والمتقاعدين الراتب الشهري لا يقل عن 1900 ريال مع تقديم دليل يثبت راتب الدخل الشهري الحكومي، والعمر لا يزيد عن 65 عاما، وأن هذه الشروط تطبق على السعودين المتقاعدين، أما غير السعوديين يجب تقديم صورة من جواز السفر، وتعريف الراتب الشهري الذي لا يقل عن 2000 ريال، والعنوان داخل المملكة وكشف حساب بنكي لأخر 6 شهور، هذا ويجب أن يكون العمر 65 عاما للمدنيين.

عرض سيارة هونداي الراجحي بنك

تقديم أفضل العروض والخدمات المستمرة مع نهاية العام الحالي بمبلغ تمويلي وقسط شهري بسيط، بتحويل راتب بدون دفعة أولى ولا رسوم إدارية، والقسط الشهري منخفض حتى 60 شهرا، بمبلغ تمويلي 80 ألف ريال وقسط شهري 1.261 ريال، وإذا كان التحويل بدون تحويل راتب فأن الدفعة الأولى 5% وبدون رسوم إدارية، على مدار 5 سنوات بقسط شهري بسيط، ومعدل نسبة سنوية 7.25% ويستمر العرض حتى 31 ديسمبر 2020.