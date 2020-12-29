نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في ساند التعطل عن العمل 2020 | رابط التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في ساند التعطل عن العمل 2020، زادت معدلات البحث عن شروط وكيفية التسجيل في ساند للعاطلين عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، حيث فقد الكثير من المواطنين السعوديين أعمالهم بسبب حظر التجول الذي فرض في الفترة الأخير بسبب جائحة كورونا، وتقوم فكرة ساند على سد فجوة الدخل في الفترة التي تقع بين ترك العمل والحصول على وظيفة جديدة مع تقديم كافة الدعم والتدريب اللازم للمساعدة في اللحاق بوظيفة جديدة، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال رابط التسجيل في ساند وشروط التسجيل والاستحقاق للحصول على التعويضات.

التسجيل في ساند التعطل عن العمل 2020

هناك مجموعة من الشروط وضعها نظام ساند التعطل عن العمل 2020 لكي يحصل المشتركين على التعويضات وهي كالتالي:-

المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

لا يزيد عمر المشترك بالنظام عن 60 عام.

التسجيل في نظام ساند في خلال 90 يوماً من تركه للعمل وذلك من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.

ليس لدية مصادر دخل أخرى.

ألا يكون ترك العمل جاء برغبه منه.

وألا يكون سبب الفصل عن العمل شخصي يرجع إليه.

فترة عملة في المؤسسة التي تركها لا تقل عن 12 شهر تحسب من ذو القعدة 1435 هـ.

لدية القدرة البدنية على العمل.

يلتزم المشترك بالتدريبات التي تحددها الوزارة.

رابط وخطوات التسجيل في ساند التعطل عن العمل

بعد معرفة شروط الاستحقاق في نظام ساند وفي حالة تطابق الشروط، نعرض لكم رابط التسجيل وكيفية التسجيل في نظام ساند:-

تسجيل الدخول على حسابك الخاص من خلال التأمينات أونلاين.

اكتب رمز المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط دخول.

بعد فتح صفحة حساب خاصة بالمشترك، اختر خانة تقديم طلب استحقاق بنظام ساند.

ادخل البيانات المطلوبة ورقم الحساب البنكي.

بعد ذلك ادخل البيانات الشخصية المطلوبة للاتصال والخاصة بالمشترك.

وبذلك تكون أنهيت تسجيلك بنجاح، وبعد مراجعة طلبك وفي حالة استحقاق طلبك سوف يصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تفيد التأكيد على استحقاق طلب التعويض، أما في حالة رفض طلبك سوف تظهر لك رسالة بها الأسباب التي تمنع تؤهلك.

حقيقة إلغاء دعم ساند الفترة المقبلة

أكدت اللجنة المعنية بهذا الشأن التي تضم كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي رأت استمرار هذا الدعم لفترة إضافية حيث تم تمديد الدعم لمدة 3 أشهر بدءا من شهر أغسطس القادم وسيتم الإعلان عن تفاصيل شروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال الـ 10 أيام القادمة.

قرار ملكي بخصوص تعديلات نسبة الاشتراكات

نص القرار الملكي جاء كالآتي:-

تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2٪) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر”. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.