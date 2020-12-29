نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي ،والذي تتولي أمور صرفه وموعده دائما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنتظر الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الإعلان عن الموعد النهائي لصرف معاش الضمان الاجتماعي شهر ربيع آخر 1442 ،والذي يستفيد منه الكثير من الأسر بالسعودية من مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية، ممن قاموا بالتسجيل من قبل في خدمة معاش الضمان الاجتماعي، وتم التأكيد على أنه لابد ممن يحصل على راتب الضمان الاجتماعي وأيضا من يحصل من المتقاعدين على معاش الضمان الاجتماعي أن يقوم بتحديث البيانات على الدوام كلما تم طلب معلومة جديدة من قبل الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

متي تنزل رواتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية

بالنسبة إلى متقاعدين التأمينات الاجتماعية من المفترض أن ينزل راتب التقاعد الجديد في يوم 1 من كل شهر ميلادي، ومع حلول شهر ديسمبر آخر شهور 2020 أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن راتب معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر سيكون بحساب المتقاعدين يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 بسبب حلول 1يناير 2021 في يوم الجمعة الذي هو إجازة رسمية للموظفين والبنوك لذا سيتم تقديم موعد نزول معاش متقاعدين التأمينات الاجتماعية إلى يوم الخميس 31 ديسمبر ، وقد تم صرف معاش المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالفعل يوم الخميس الماضي 24 ديسمبر.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،أنه باقي أيام قليلة على صرف معاش الضمان الاجتماعي لكافة مستفيدي الضمان وأيضا صرف المساعدات المقطوعة والتي أصبح الآن يمكن الاستعلام عنها برقم السجل المدني فقط،حتي تيسر عملية استفسار المواطنين من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة.

تم الإعلان الآن أنه تم إيداع مبلغ مليار و 697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر صفر، من قبل وزارة العمل والتنمية كمعاش لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد شمل المبلغ المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء وبدلا للغلاء.

زيادة راتب الضمان الاجتماعي للطلاب المشمولين

تم صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم الاثنين 16/11/2020 بسبب موافقة يوم 1 ربيع أول يوم الاثنين،ومن المفترض أن يكون هذا هو الموعد الشهري لصرف معاشات الضمان الاجتماعي ،وتم الإعلان عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي للطلاب المشمولين من قبل وزارة الموارد البشرية ضمن نطاق برنامج الحقيبة والزي المدرسي، الذي تقدمه الوزارة للطلاب المشمولين وقد تم زيادة مبلغ برنامج الدعم هذا العام بشكل استثنائي من 120 ريال سعودي إلى مبلغ 1000 ريال سعودي،حتي يتمكن الطلاب من شراء الأجهزة الخاصة بالتعليم عن بعد لظروف التعليم هذا العام.

تحديث بيانات المستفيدين بالضمان الاجتماعي

نوهت وزارة الموارد البشرية الآن أنه يجب على المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي تحديث البيانات الخاصة بهم، تشمل التحديثات ضرورة تحديث أرقام الهواتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني والتأكد من كافة البيانات المطلوبة أنها صحيحة، يتم تحديث بيانات المستفيدين بالضمان الاجتماعي من خلال خطوات بسيطة للغاية كالتالي:

الدخول على رابط الضمان الاجتماعي كتابة الاسم ورم المرور الخاص بك التأكد من أن كافة البيانات المكتوبة محدثه وخاصة أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني الضغط على تحديث البيانات

عاجل : نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي ضروري لضمان الحصول على راتب الشهر القادم”ربيع آخر” والذي من المفترض أن يتم صدوره يوم الأربعاء 1442/05/01هـ الموافق 2020/12/16م وقد نوهت الوزارة من قبل أن آخر موعد للتحديث هو 20 نوفمبر لذا سيتم غلق باب تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال ساعات قليلة ومن لم يقم بالتحديث لن يتمكن من الحصول على المساعدات الشهرية من وزارة الموارد البشرية.