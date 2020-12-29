نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة التسجيل في نظام فارس 1442 عبر وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وطريقة التسجيل في نظام فارس 1442 نظام فارس يبحث عنه فئة كبيرة من المواطنين في كافة أنحاء ومحافظات المملكة العربية السعودية، وأيضاً يريدون معرفة خطوات التسجيل في نظام فارس، وهذا من أجل أن يستفيد المواطن من الخدمات الكثيرة الموجودة في المنصة لكافة عاملين في وزارة التربية والتعليم في المملكة، مما جعل الوزارة تهتم على البدء في تفعيل نظام فارس 1332 من أجل التسجيل بالخدمة الذاتية، لكافة الإداريين والموظفين والمعلمين والمعلمات ومديرين المدارس، وهذا من أجل التمتع بجميع الخدمات الموجودة ضمن نظام فارس للخدمة الذاتية، وبعد أن توفق الموقع لمدة أربع أيام عن العمل للقيام ببعض التحديثات به، قد تم بالوقت الحالي تفعيله مجدداً، ويرغب العديد من الأشخاص التسجيل في الموقع من الاجل الاستمتاع لما يوفره الموقع من خدمات ونحن اليوم سوف نساعدكم من خلال توفير رابط نظام فارس الجديد.

رابط وطريقة التسجيل في نظام فارس 1442

يعد نظام فارس من أحدى الأنظمة الجديدة التي تخص لوزارة التربية والتعليم بالمملكة، وقد تم تفعيلها في الآونة الأخيرة، مما جعله في الوقت الراهن أفضل طريقة للتواصل بين المعلم والطلاب والطالبات، والهدف من إنشاء المنصة التعليمية هو توفير الكثير من الخدمات بطريقة إلكترونية وأنت في المنزل دون الحاجة للذهاب لأي جهة أو إدارة تعليمية، حتى يتمكن الطلاب والمعلمين والموظفين الاستفادة من الخدمات المقدمة من الموقع.

حيث أن الموظف يستطيع التسجيل في المنصة سواء كان طالب أو عامل أو موظف أو مدرس أو حتى إداري، ويستفيد من خدمات الموقع دون أن يحتاج للرجوع مجدداً للإدارة ومن أهم الخدمات المقدمة القيام بتقديم طلب للتقاعد، أو القيام بوقف الاجازة أو زيادة مدتها، وأو القيام بتقديم طلب الحصول على اجازة طارئة وغيرها.

الخدمات المقدمة من نظام فارس

عند الدخول على رابط نظام فارس تتمكن من الحصول على الكثير من الخدمات المتنوعة منها الآتي:

الخدمة الذاتية

من الأنظمة الفرعية بنظام فارس وتكون عبارة عن خدمات تمكن المعلمين أو الإداريين من أن يحصلون عليها إلكترونياً، والقيام بتقديم الطلبات المرغوب بها ويتمكون من الرد سواء بالقبول أو الرفض من خلال من يكون لديه الصلاحية للقيام بذلك، دون أن يحتاج أن يرجع في للجهة الإدارية التابعة له، ويستطيع كل موظف متابعة الطلب من خلال الدخول للموقع.

الخدمات الإلكترونية

تقدم للمسجلين قسمين من الخدمات سواء كانت استعلام أو تقدم طلبات للمديرين والموظفين فالخدمات المتوفر لمدير فيستطيع القيام ” بتقديم طلب إلكتروني لموظف ما فيما يتعلق بالإجازة، أو التبليغ عن كثرة فترة غياب موظف، أو القيام بتقديم طلب بدلٍ لبعض الموظفين” ويستطيع أيضاً أن يستعلم عن بعض بيانات الموظفين، والطلبات المقدمة من قبل الموظفين، وكافة الخدمات المتوفرة في الموقع للموظفين”.

أما بالنسبة للخدمات الإلكترونية للموظف تمكنه من تقديم طلب الحصول اجازة أو التبليغ عن انتهاء مدة اجازته وبدء مزاولة المهنة، تقديم طلب لوقف اجازته، القيام بزيادة مدة الاجازة أو القيام بطلب يعدل به فترة الاجازة، أو القيام بتقديم طلب ينهي اجازته وغيرها” ويتمكن من الاستعلام عن” الكشف الخاص بالرواتب، الاستعلام عن كافة الطلبات المتعلقة، وكافة البيانات التي تتعلق بالموظف وغيرها.

خطوات التسجيل في نظام فارس

بالبداية يقوم المستخدمين الدخول على موقع نظام فارس .

. يقوم باختيار أي خدمة من الخدمات الإلكترونية.

يتم القيام بإضافة اسم المستخدم وأيضاً كلمة السر الخاصة به.

سوف يتم إرسال رمز تحقق له على الشاشة يقوم بإضافته.

من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول وسوف يتمكن بعد ذلك من الاستفادة بخدمات نظام فارس المتنوعة.