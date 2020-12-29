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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس والتوضيح بالصور كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية وتفعيل الحساب 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نظام فارس يوضح طريقة التسجيل في الخدمة الذاتية وتفعيل الحساب بها، والخدمة الذاتية هي تعتبر نظام فرعي من الأنظمة التي يقدمها نظام فارس في الموارد البشرية، حيث أن هذه الخدمة تنطوي تحتها مجموعة من الخدمات، يستطيع من خلالها الموظف سواء كان معلم أو إداري أو عامل أو مستخدم الحصول على الخدمات المتاحة، وأخذ الموافقات عليها من أصحاب الصلاحية بطريقة آلية دون الرجوع إلى الإدارة، ويستطيع كل موظف أن يتابع المعاملة المتقدم إليها حتى يصدر قرار عن طريق الموقع الخاص بالخدمة بموقف الموظف طالب الخدمة، وسنوضح بطريقة سهلة كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية موضحة بالصور والشرح.
نظام فارس والتوضيح بالصور والشرح كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية
- أولاً: طريقة انشاء تسجيل جديد: ستقوم بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص للتسجيل في الخدمة الذاتية في نظام فارس، ثم اتبع الشرح الآتي الموضح بالصور:
- اضغط على إنشاء مستخدم جديد، كما موضح بالصورة التالية:
- قم بكتابة السجل المدني في الخانة المخصصة له:
- اكتب رقم حسابك البنكي الدولي، ويكون بالحروف الانجليزية الكبيرة (كابتل).
- قم بكتابة عنوان البريد الالكتروني في خانة البريد، وتأكد أن البريد مفعل على هاتفك حتى تستطيع الوصول إلى اشعارات الرسائل وقراءتها في البريد لديك:
5. قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك في (رقم الجوال):
6.قم بكتابة رقم التحقق، وهو الرقم المكتوب بالخط الاحمر، واكتبه في الخانة أسفل الأرقام:
7. اضغط تنفيذ كما موضح بالصورة التالية:
8. بعد هذه الخطوات سيأتي لك اشعار بوصول كلمة السر على بريدك الالكتروني، وستستقبل رسالة نصية أخرى على رقم هاتفك برمز الدخول، ومرسل الرسالة باسم FARISSHR.
بالصور كيفية تفعيل الحساب في الخدمة الذاتية بنظام فارس بعد الانتهاء من التسجيل 2021
ثانياً: بعد أن قمت بإنشاء بتسجيل جديد، وانتهيت من الخطوات السابقة في التسجيل، لابد من تفعيل حسابك في الخدمة الذاتية، وطريقة تفعيل الحساب موضحة بالصور كالآتي:
- اضغط على أيقونة تفعيل المستخدم، وستظهر الصفحة أمامك كما موضح:
- قم بكتابة السجل المدني الخاص بك:
- قم بكتابة رمز التأكيد أو التفعيل الذي تم إرساله إليك على رقم الهاتف:
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات اضغط تنفيذ:
- بعد الخطوة الرابعة ادخل على بريدك الالكتروني، وقم بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، وقم بكتابتهم كما موضح في الخطوة التالية.
- اضغط تسجيل الدخول، ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم الحصول عليهم من بريدك الالكتروني، ثم اضغط تسجيل الدخول، وتابع الخطوة السابعة التالية لاستكمال التفعيل.
- عند محاولة تسجيل الدخول سيجبرك نظام الخدمة على تجديد كلمة السر المؤقتة إلى كلمة سر جديدة، ستكتب كلمة السر القديمة مرة واحدة، وستقوم بكتابتة كلمة السر الجديدة مرتين للتأكيد والسرية، ثم اضغط تنفيذ.
- ستظهر بعد تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية للخدمة الذاتية كما موضح بالصورة:
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