نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس والتوضيح بالصور كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية وتفعيل الحساب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس يوضح طريقة التسجيل في الخدمة الذاتية وتفعيل الحساب بها، والخدمة الذاتية هي تعتبر نظام فرعي من الأنظمة التي يقدمها نظام فارس في الموارد البشرية، حيث أن هذه الخدمة تنطوي تحتها مجموعة من الخدمات، يستطيع من خلالها الموظف سواء كان معلم أو إداري أو عامل أو مستخدم الحصول على الخدمات المتاحة، وأخذ الموافقات عليها من أصحاب الصلاحية بطريقة آلية دون الرجوع إلى الإدارة، ويستطيع كل موظف أن يتابع المعاملة المتقدم إليها حتى يصدر قرار عن طريق الموقع الخاص بالخدمة بموقف الموظف طالب الخدمة، وسنوضح بطريقة سهلة كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية موضحة بالصور والشرح.

نظام فارس والتوضيح بالصور والشرح كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية

أولاً: طريقة انشاء تسجيل جديد: ستقوم بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص للتسجيل في الخدمة الذاتية في نظام فارس، ثم اتبع الشرح الآتي الموضح بالصور:

اضغط على إنشاء مستخدم جديد، كما موضح بالصورة التالية: قم بكتابة السجل المدني في الخانة المخصصة له: اكتب رقم حسابك البنكي الدولي، ويكون بالحروف الانجليزية الكبيرة (كابتل). قم بكتابة عنوان البريد الالكتروني في خانة البريد، وتأكد أن البريد مفعل على هاتفك حتى تستطيع الوصول إلى اشعارات الرسائل وقراءتها في البريد لديك:

5. قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك في (رقم الجوال):

6.قم بكتابة رقم التحقق، وهو الرقم المكتوب بالخط الاحمر، واكتبه في الخانة أسفل الأرقام:

7. اضغط تنفيذ كما موضح بالصورة التالية:

8. بعد هذه الخطوات سيأتي لك اشعار بوصول كلمة السر على بريدك الالكتروني، وستستقبل رسالة نصية أخرى على رقم هاتفك برمز الدخول، ومرسل الرسالة باسم FARISSHR.

بالصور كيفية تفعيل الحساب في الخدمة الذاتية بنظام فارس بعد الانتهاء من التسجيل 2021

ثانياً: بعد أن قمت بإنشاء بتسجيل جديد، وانتهيت من الخطوات السابقة في التسجيل، لابد من تفعيل حسابك في الخدمة الذاتية، وطريقة تفعيل الحساب موضحة بالصور كالآتي: