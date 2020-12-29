نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الراجحي عبر جهاز الخدمة الذاتية عبر الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الراجحي يعتبر بنك الراجحي من أكثر بنوك المملكة العربية السعودية إقبالًا من العملاء وذلك لما يقدمه البنك من أنظمة عديدة ومختلفة للتمويلات والخدمات المتميزة وبالتالي يقبل عليه عدد كبير من الأفراد ومن أكثر الخدمات التي يقدمها البنك البطاقات الائتمانية ومنها بطاقة الراجحي البلاتينية والتي تعتبر أكثر مرونة في سداد التمويلات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحديث بيانات الراجحي .

تحديث بيانات الراجحي

نظرًا لقرب انتهاء الهوية الخاصة بعملاء بنك الراجحي فإنه من الضروري أن يقوم العميل بتحديث بيانات الراجحي بمجرد الانتهاء من تجديد الهوية واستخراج الهوية البديلة ويقوم البنك في هذه الحالة بإرسال رسالة نصية للعميل تفيد بقرب انتهاء الهوية الوطنية للعميل وضرورة تحديث الهوية الوطنية وإلا فأن البنك في حالة انتهائها يقوم تلقائيًا بوقف الحساب المصرفي.

تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة عن طريق الهاتف

تعد هذه الطريقة من أهم وأسرع الطرق المستخدمة في تحديث البيانات الشخصية لدي البنك وبمكن أيضًا من خلالها معرفة كيف أنشط حساب الراجحي ويمكن للعميل أن يقوم بتحديث بياناته من خلال الهاتف عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الاتصال مباشرة برقم 920003344 وهو رقم خدمة عملاء المصرف.

يتم اختيار اللغة العربية ومن ثم الضغط على رقم صفر وبعدها الرقم 5 من خلال الخدمة الصوتية.

يتم بعد ذلك إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالعميل صحيحًا ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية للتأكيد على هاتف العميل.

بعدها يقوم البنك بإرسال رسالة تفيد بتحديث البيانات خلال أربعة وعشرون ساعة.

طريقة تحديث بيانات الراجحي

يقدم البنك أكثر من طريقة للعميل يمكن من خلالها تحديث بياناته الشخصية ومنها أن يقوم العميل بزيارة إحدى فروع بنك الراجحي يوميًا من الأحد إلى الخميس بدءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا وإحضار الإقامة المجددة والتوجه مباشرة إلى إحدى ممثلي خدمة العملاء داخل البنك ويتولى الموظف تحديث بيانات العميل والتي لا تتجاوز بضع دقائق.

تحديث البيانات الراجحي الخدمة الذاتية

رغبة من البنك في التيسير على العملاء فقد قام بإدخال إمكانية تحديث البيانات للعميل من خلال ماكينات الخدمة الذاتية والتي يتم التعامل معها من خلال بصمة العميل فقط دون الحاجة إلى الذهاب إلى إحدى فروع البنك.