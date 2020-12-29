نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون كفيل وبالتقسيط حتى 36 شهر ومبالغ تصل إلى 200 ألف من شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون كفيل وبالتقسيط حتى 36 شهر يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب التمويل بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل،وتعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي أدركت أهمية توفير التمويل الشخصي المتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة لذلك تعمل الشركة على تقديم عروض تمويلية تلبي إحتياجات ومتطلبات العملاء. قرض بدون كفيل وبالتقسيط من شركة اليسر للإجارة والتمويل تقدم شركة اليسر تمويل شخصي سريع بدون الحاجة إلى وجود كفيل ومبالغ تمويلية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى فترات سداد مرنه وأقساط مريحة حتى 36 شهر كما تعمل الشركة على سرعة توفير السيولةالنقدية التي يحتاجها العملاء وذلك من خلال أعطاء الموافقة الفورية على طلب القرض بعد توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب التمويل ،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم خصائص تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل. قرض شخصي مصمم طبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. قرض فوري لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن بمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي حتى 200 ألف ريال سعودي. توفر الشركة التمويل بهامش ربح تنافسي. فترات سداد ميسرة وأقساط حتى 36 شهر. طريقة التقديم على طلب التمويل يمكن التقديم على طلب قرض بدون كفيل وبالتقسيط حتى 36 شهر المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية المطلوبة. يمكن للعميل التقدم بطلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بدون كفيل من خلال زيارة فرع الشركة وتعبئة نماذج التمويل. شروط الحصول على تمويل شركة اليسر يجب أن يكون الشخص المتقدم من السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري المعتمدة. عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 سنة. إذا كان المتقدم لطلب التمويل من المتقاعدين فيجب ألا يزيد عمره عن 70 سنة. الراتب الشهري للمتقدم يشترط ألا يقل عن 6000 ريال سعودي. مدة الخدمة في وظيفة المتقدم يجب ألا تقل عن 6 أشهر. الأوراق والمستندات المطلوبة هوية سارية المفعول للمتقدم السعودي.

العنوان الوطني للمتقدم.

للعاملين في القطاع الخاص تقديم كشف حساب بنكي.

للمتقدم المتقاعد تقديم نموذج استقطاع.

تقديم خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم.

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