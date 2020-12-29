نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع الشهادة من منصة مدرستي ١٤٤٢ .. كيف اطلع شهادتي من نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع الشهادة من منصة مدرستي ١٤٤٢ هي أبرز عمليات بحث طلاب وطالبات مراحل التعليم المختلفة بالسعودية. كما يزداد بحث أولياء الأمور عن عن نتائج الطلاب برقم الهوية نظرا لفقدان العديد منهم اسم المستخدم خاصة مع إطلاق منصة مدرستي بداية العام الدراسي. ومع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي الموافق ٢٤ ديسمبر، تصاعدت عمليات بحث الطلاب عن رابط نتائج نظام نور ١٤٤٢. إضافة إلى ذلك يتطلع العديد من الطالبات عن كيف اطلع نتيجتي من منصة مدرستي التي تحصلت عليها في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442. كما يتم استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢ نظام نور بعد اعتماد النتائج رسميا في المنصة منصة مدرستي.

اعتاد الطلاب استخراج نتيجة الطالب عبر نظام نور في السابق، لكن مع إطلاق منصة مدرستي هذا العام، يمكن الاستعلام عن الشهادة في منصة مدرستي. أما عن أولياء الأمور يتم الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال الدخول إلى رابط نظام نور وذلك لتسهيل الاستعلام عن نتيجة الطالب في منصة مدرستي بالسجل المدني من خلال حساب الطالب في المنصة منصة مدرستي.

استخراج نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول

تشهد عمليات البحث عن طريقة استخراج نتيجة الطالب ١٤٤٢ كثافة عالية من الطلاب وأولياء أمور الطلاب في المملكة العربية السعودية. إذ يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول بطريقتين مختلفتين، عن طريق منصة مدرستي نظام نور. نتناول معكم طريقة استخراج النتيجة من منصة مدرستي وكذلك عبر رابط نتائج نظام نور.

نتائج منصة مدرستي 1442

المنصة منصة مدرستي هي عبارة عن مدرسة أونلاين تقدم الحصص والاختبارات عبر شبكة الإنترنت. والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية بداية العام الدراسي الحالي ١٤٤٢ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وتم شرح الحصص والدروس عبر المنصة خلال الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم الواجبات والاختبارات من خلال منصة مدرستي. وتقدم منصة مدرستي التعليمية العديد من الخدمات الالكترونية للطلاب، وأهم الخدمات ما يلي:

المحتوى التعليمي المتنوع بين الكتب، فيديوهات شرح الحصص والدروس.

الواجبات واختبارات الطلاب.

أدوات التعليم التي تساعد الطالب على التطوير ذاتيا.

قنوات لتسهيل التواصل بين المعلم والطالب.

تحليل أداء الطالب وتحليل النتائج.

تقارير واحصائيات شهرية تحدد مستوى الطلاب.

كيف اطلع الشهادة من منصة مدرستي ١٤٤٢

نعرض لكم طريقة استخراج شهادة الطالب عبر منصة مدرستي والتي تسهل على الطالب استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي لمعرفة درجات الاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وذلك بعد انتهاء رصد درجات الطلاب رسميا ورفع النتائج عبر منصة مدرستي التعليمية. ويتم استخراج نتائج الطلاب 1442 للإجابة عن سؤالكم كيف اطلع الشهادة من منصة مدرستي بإتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى حساب الطالب في رابط منصة مدرستي.

الضغط على أيقونة التقويم.

النقر على اشعار الفترة الأولى.

كتابة اسم المدرسة، نوع الحدث، تاريخ النشر.

اختيار الفصل الدراسي.

تحديد أيقونة اسم الفصل الخاص بالطالب.

الضغط على ملف pdf الذي يشمل درجات الطالب ليتم بدء الحصول عليه.

افتح الملف بعد انتهاء الحصول عليه.

تجد امامك درجات نتيجة الطالب ١٤٤٢.

احفظ نتائج الطلاب من خلال طباعة ملف نتيجة الطالب 1442 للفصل الدراسي الأول.

نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور ١٤٤٢

كما اعتاد طلاب وطالبات مراحل التعليم بالمملكة العربية السعودية عن استخراج النتيجة برقم الهوية في نظام نور للفصل الدراسي الأول 1442. إذ يمكن استخراج نتيجة الطالب عبر رابط نظام نور لولي الأمر من خلال تسجيل دخول نظام نور باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول. حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الهوية 1442 عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور.

من الصفحة الرئيسية النقر على اختيارات.

تسجيل بيانات الطالب.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على نتائج الطلاب.

كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتيجة الطالب ١٤٤٢ برقم الهوية الفصل الدراسي الأول.

بذلك يمكن استخراج نتيجة الطالب برقم الهوية من نظام نور أو من خلال رابط منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية. ويواصل طلاب وطالبات مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 عبر منصة مدرستي نظام نور. تتمنى إدارة موقع ثقفني الإخباري النجاح ودوام التوفيق لجميع طلاب التعليم بالمملكة العربية السعودية.

كيف اطلع شهادتي من نظام نور

يمكن حصول كل من الطالب أو ولي الأمر على الشهادة من نظام نور بإتباع الخطوات التالية: