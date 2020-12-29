الحقيل: القطاع العقاري محرك اقتصادي فاعل بالناتج المحلي وتجاوز تحدياته يجعله أكثر كفاءة

بلادي – الرياض :

افتتح وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار افتراضيًا.

وأكد الحقيل أن القطاع العقاري يُعد محركًا اقتصاديًا فاعلًا في الناتج المحلي، خاصة أنه يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة، مشيرًا إلى أن مناقشة تحديات هذا القطاع ووضع آليات لتجاوزها سيرفع من كفاءته ويجعله أكثر جاذبية.

وأشاد بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية لأكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن توقيت المؤتمر يأتي بعد حدثين مهمين في المنظومة العقارية بالمملكة، الأول اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بالمملكة التي أعدتها الهيئة العامة للعقار.

وأضاف أن الحدث الثاني هو بدء أعمال لجان النظر في طلبات التملك وانطلاق منصة “إحكام” بإشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة التي حظيت بأكثر من مليوني زيارة خلال أيام، وتسجيل أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، ومعالجة أكثر من 65 ألف طلب.

وذكر أن رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني يُعد هدفًا رئيسيًا لعقارات الدولة التي تعمل كذلك على نشر كفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة.