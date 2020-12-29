“أمانة جدة” ترد على صورة لعمال يجلسون بشكل خطر في مركبة تابعة للبلدية بدون لوحات

بلادي – الرياض :

ردت أمانة محافظة جدة على صورة متداولة تضمنت عدة مخالفات، حيث ظهرت فيها إحدى المركبات التابعة لبلدية العرضية الشمالية، وبها عمال يجلسون في آخرها بشكل خطر، كما أنها تسير دون لوحات.

وقالت إنه فيما يخص لوحة المركبة فقد تمت مخاطبة المرور بخصوص فقدانها، وعن نقل العمال فإنه يجري بشكل ترددي من سكنهم الخاص الى أماكن العمل المحددة وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية على دفعات يوميًا في الذهاب والعودة للسكن.

وأوضحت أنه بخصوص العمال وجلوسهم في آخر المركبة فهو تصرف فردي من السائق ومخالف لما تم التوصية عليه في نقل العمال، وجرت إحالته للقسم المختص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.