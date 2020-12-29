“شؤون المسجد النبوي”: منع دخول الأطفال للزيارة أو الروضة الشريفة

بلادي – الرياض : أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم (الثلاثاء)، عن منع دخول الأطفال للمسجد النبوي للزيارة أو الروضة الشريفة. وأوضحت أن ذلك يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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