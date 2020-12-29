صورة الريال الذي جنت “سابك” من ورائه 96 مليار ريال بعد انسحاب الشريك الأجنبي

بلادي – الرياض :
نشر مقدم برنامج “في الصورة” عبدالله المديفر صورة لـ “الريال” الذي جلب لشركة سابك أرباحا بقيمة 96 مليار ريال، بعد انسحاب الشريك الأجنبي وحصوله على ذلك الريال.
وأظهرت الصورة الريال وعليه كتابة باللغتين العربية والإنجليزية، وهي بتاريخ 21-3-1984م.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف البنيان، قد قال – في البرنامج الذي أذيع على “روتانا خليجية” – إن الشريك الأجنبي واجه بعض المشكلات المالية في الشركة، واتفق الجانبان على إنهاء الشراكة مقابل ريال واحد، وهو مقابل رمزي، وأنهيت الشراكة بعدها.
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