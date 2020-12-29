“الصحة” تحذر من رسائل تصيد واحتيال باسمها وتنشر صوراً لها

بلادي – الرياض :

حذرت وزارة الصحة من التجاوب مع رسائل هدفها التصيد، تنتحل اسم وصفة الوزارة، وترسَل باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت أن تلك الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة ولا من أحد برامجها المعتمدة، وتطلب من المرسل إليه تحديث بياناته عبر تطبيق “صحتي”.

ونشرت الوزارة نماذج لتلك الرسائل، تطلب الرد عليها بإرسال الهوية الوطنية، بدعوى تحديثها عبر تطبيق “صحتي”.