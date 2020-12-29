ولي العهد يدعم استضافة المملكة لكأس آسيا 2027: خطوة نحو خلق تجربة جديدة

بلادي – الرياض :

تحدث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن الملف الذي تقدم به اتحاد كرة القدم، من أجل استضافة المملكة لنهائيات كأس آسيا 2027.

وقال ولي العهد: “يسرني أن أتقدم باسم المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027، ونؤكد حرصنا الدائم على المضي قدما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وأوضح ولي العهد: “نشيد بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات شبابنا وشاباتنا”.

وأشار الأمير محمد بن سلمان: “تتمثل رؤيتنا لاستضافة كأس آسيا 2027 في تقديم أكثر من مجرد بطولة، حيث تعتزم المملكة تحقيق تقدم كبير لمستقبل آسيا وإحداث نقلة نوعية تعزز من مكانة كرة القدم الآسيوية”.

وأضاف ولي العهد: “كأس آسيا 2027 خطوة نحو خلق تجربة جديدة وتبادل جديد وتوسع جديد نتطلع من خلاله إلى مشاركة أهدافنا وطموحاتنا مع أسرة كرة القدم الآسيوية”.

وتابع: “تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة، وقارة آسيا، حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية”.