خادم الحرمين يدعو فريق عمل “الآسيوي” لمناقشة ملف كأس آسيا 2027

بلادي – الرياض :

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة ملف كأس آسيا 2027، والذي يوضح رؤية المملكة لاستضافة هذه البطولة.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين: “الأواصر التاريخية بين المملكة وكرة القدم تعود إلى عقود من الزمن متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة”.

وتابع خادم الحرمين الشريفين: “تعتزم المملكة في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا”.

وأشار خادم الحرمين الشريفين: “نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام”.