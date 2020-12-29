نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 من حساب ولي الأمر وكيفية معرفة نتيجة الطالب عبر منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 هى الجانب الأبرز خلال تلك الفترة لدى المواطنين السعودين، حيث يعتبر نظام نور الإلكتروني احد الأنظمة التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، حتى يكون النظام أداة الوصل بين الطالب والمدرسة والمعلم، حتى أن نتائج الطلاب يتم عرضها من خلال “نظام نور” وأتاح النظام مؤخراً إمكانية متابعة ولي الأمر للطلاب، حتى يتعرف ولي الأمر على المستوى الدراسي لأبنائه، ويتعرف أيضاً على عدد أيام الغياب والحضور للطلاب بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة وما قبل الجامعة، هذا بالإضافة إمكانية معرفة نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 من خلال المنصة الإلكترونية للنظام، ويتم معرفة نتائج نور الكترونياً NoorResults من خلال الإنترنت.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

يتم تفعيل NoorResults عادة بعد الانتهاء من اختبارات الطلاب، فبعد الانتهاء من اختبارات نظام نور يتم إغلاق درجات نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية عملت على توفير النتائج للطلاب من خلال الدخول الى نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم الذهاب الى التقارير لمعرفة النتائج كما سوف نوضح في الفقرات التالية بهذا التقرير، مع إمكانية الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442 وبدون التسجيل في نظام نور بكلمة المرور.

رابط نتائج نظام نور

يمكن لجميع الطلاب التعرف على نتائج نظام نور 1442 وذلك بكل سهولة من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات تتيح معرفة النتائج.

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني.

تسجيل الدخول الى نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد المنطقة التي تقع فيها مدرسة الطالب.

ثم الذهاب الى أيقونة إشعار بنتائج الطالب للتعرف على النتائج.

طريقة الاستعلام نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442

عملت وزارة التعليم السعودية على إمكانية الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442 وذلك من خلال الخطوات التي نعرضها، وذلك عن طريق العمل على استعادة كلمة المرور وبيانات دخول الطالب وولي الأمر برقم الهوية الوطنية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور المركزي الإلكتروني.

الدخول على أيقونة “نسيت كلمة المرور”.

كتابة رقم الهوية ورمز التحقق.

كتابة البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به في نظام نور.

سوف تصلك رسالة على البريد الإلكتروني وادخل كلمة المرور الجديدة.

ثم تسجيل الدخول الى نظام نور بكلمة السر الجديدة والاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال التقارير.

استعلام عن نتائج نظام نور 1442 منصة مدرستي

منصة مدرستي تتيح عرض نتائج الطلاب في نظام نور وذلك لأن منصة مدرستي ونظام نور هى احد أدوات وزارة التعليم السعودية في تطوير العملية التعليمية وخاصة في ظل هذه الإجراءات الاحترازية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة جراء انتشار الوباء، وفيما يلي توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي التعليمية بعد أن حققت المنصة جانب في التعليم الإلكتروني في الفترة الأخيرة.

دخول ولي الأمر في حساب الطالب من منصة مدرستي.

الدخول على أيقونة (التقويم).

ثم الذهاب الى إشعار الفصل الدراسي الأول.

ثم تحميل ملف PDF الذي يظهر في الحساب على منصة مدرستي.

يتم معرفة نتائج نظام نور 1442 من خلال ملف PDF الذي تم تنزيله.

كما توضح الصورة التالية بالخطوات التوضيحية عن كيفية معرفة نتائج الطلاب من منصة مدرستي بكل سهولة.

طريقة معرفة نتائج نظام نور 1442 من حساب ولي الأمر

بعد التعرف على طريقة معرفة نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 نتابع لمعرفة نتائج الطلاب من حساب ولي الأمر، فقد تم اعتماد نتائج نظام نور وقد أعلنت العديد من المدارس عن أوائل الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، والآن يمكن الاستعلام عن نتائج نظام نور بكل سهولة من حساب ولي الأمر وذلك من خلال التوضيحات التالية:

تسجيل الدخول في نظام نور بحساب ولي الأمر.

الدخول الى التقارير.

اختيار كشف درجات أعمال السنة.