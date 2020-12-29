نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان نتائج نظام نور الرابط الجديد 1442 برقم الهويه الوطنيه ورمز التحقق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان نتائج نظام نور الرابط الجديد 1442 يعتبر نظام نور من أحدى المنصات الإلكترونية التي قامت بطرحها في المملكة العربية السعودية من أجل استخراج نتائج الطلاب عن طريق إضافة رقم الهوية الوطنية 1442، وبالأخص في هذه الأيام بعد أن انتهى طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية من التصحيح ورصد الدرجات لكافة المراحل منذ الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، وهذه المنصة توفر للمستخدم مهام تسجيل سهلة للغاية، لا تأخذ وقت طويل ولا جهد.

رابط الإستعلام عن نتائج نظام نور 1442

إذا كنت ولي أمر أو طالب أو طالبة في المملكة العربية السعودية وتبحث عن رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية الوطنية بطريقة مباشرة إلكترونياً، للفصل الدراسي الأول حيث قام جميع الطلاب والطالبات بتأدية الاختبارات المطلوبة منهم من خلال الدخول لمنصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد عبر شبكة الانترنت، بعد أن أصدرتها الوزارة ليستطيع الطلاب استكمال المناهج التعليمية في المراحل المختلفة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستحدث.

كيفية الاستعلام عن نتائج نظام نور

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص نظام نور

يتم القيام بإضافة اسم المستخدم وإضافة كلمة السر.

بعد ذلك يتم إضافة رمز التحقق.

يتم النقر على تسجيل الدخول.

ويتمكن بعد ذلك من الاستعلام عن كافة نتائج المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

الخدمات المتاحة في الموقع