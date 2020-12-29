بالرابط الجديد خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

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عمر شويل - جدة بالرابط الجديد خطوات التسجيل في نظام فارس نظام فارس الخدمة الذاتية المتصدرة الآن في عمليات بحث محركات جوجل في كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية بعد أن تم تعطيله لمدة أربع أيام متواصلة، ويزداد البحث عليه من قبل كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم في السعودية ليستطيعوا التمتع بما يحمله الموقع من خدمات متميزة عن طريق تعيل نظام فارس للخدمة الذاتية، حيث أنه من بين المواقع الإلكترونية التي تقوم بطرح خدمات كثيرة لكلاً من الموظفين والمعلمين والمعلمات ومديري المدرسة، وكل العاملين بالوزارة، كما أنه يتيح خدمة الكشف عن الرواتب، وطلب التقاعد أو حتى الحصول على اجازة وغيرها من الخدمات.

رابط وخطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

أصبح نظام فارس في هذه الفترة من أكثر اهتمامات السعوديين سواء كانوا موظفين أو معلمين وموظفين وغيرهم، ويبحث العديد على خطوات تفعيل نظام فارس من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله للخدمة الذاتية، ليستطيع المستخدمين الحصول على الدورات التدريبية التي تتعلق بهم قبل قفل باب التقديم، بعد أن توقف لمدة من أجل تطوير الموقع وتحديثه، وتتيح إمكانية تقديم الخدمات الرائعة بأكمل وجه.

كيفية التسجيل بنظام فارس للخدمة الذاتية

بإمكانك الآن التسجيل عبر نظام فارس للخدمة الذاتية عن طريق القيام بهذه الخطوات الآتية:

يتم الدخول بنظام فارس

من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.

من ثم يتم إضافة رقم الهوية ومراجعته على أن يكون صحيح.

من ثم يتم إضافة كل ما يتعلق بالراتب الشهري في المكان المخصص له.

بعد ذلك نقوم بكتابة البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة، وإضافة رقم الهاتف.

نقوم بكتابة رمز التحقق التي يظهر أمامك، كما هو صحيح، ويتم النقر على تسجيل الدخول، وسوف يظهر لك كافة الخدمات المتاحة في الموقع وتتمكن من الاستفادة منها بشكل إلكتروني.