(( يمانية … ومن عدن )) ….بقلم : فؤاد بن عبدالرحمن الجهني

المحضار شافها وإحتار

في وصفها …

ما عاد تشهد له الأنظار …

كيف يا قلبي تحكي عنها …

في ليل تسكنه شمس النهار …

حضرميه …. يمانية … عربية …

… … … …

يمانية ومن عدن

يقتلك رمش العين

وأنت سعيد …

يقتلك كنك شهيد …

مال لجمالها حل

يمانية ومن عدن …

أسمها وحده يكفي

عن قصيد

يمانية ومن عدن …

وكنك هنا تنشد نشيد …

وحكاية أصلها طرب و شجن …

يمانية ومن عدن …

… … … …

في بحورها أسئل الملاح

يهديك الطريق

وأحذر أمواج دروبها

ولا تخاف … من حب جديد …

يكفيك … سواد الليل بين

ذيك الجدايل …

وهزة الرمش العنيد …

وكيف ما تروى

وإنت ضامي …

كيف با تروى …

وأنت بعيد …

… … … …

قلتو أسمها …

يمانية ومن عدن

والحسن فيها باقي سكن

يرحل عن غيرها …

وما يرحل

عن بنت … عدن …

.يمانية ومن عدن …

والحب باقي شهيد …!!!…