(( يمانية … ومن عدن )) ….بقلم : فؤاد بن عبدالرحمن الجهني

المحضار شافها وإحتار
في وصفها …
ما عاد تشهد له الأنظار …
كيف يا قلبي تحكي عنها …
في ليل تسكنه شمس النهار …
حضرميه …. يمانية … عربية …
… … … …
يمانية ومن عدن
يقتلك رمش العين
وأنت سعيد …
يقتلك كنك شهيد …
مال لجمالها حل
يمانية ومن عدن …
أسمها وحده يكفي
عن قصيد
يمانية ومن عدن …
وكنك هنا تنشد نشيد …
وحكاية أصلها طرب و شجن …
يمانية ومن عدن …
… … … …
في بحورها أسئل الملاح
يهديك الطريق
وأحذر أمواج دروبها
ولا تخاف … من حب جديد …
يكفيك … سواد الليل بين
ذيك الجدايل …
وهزة الرمش العنيد …
وكيف ما تروى
وإنت ضامي …
كيف با تروى …
وأنت بعيد …
… … … …
قلتو أسمها …
يمانية ومن عدن
والحسن فيها باقي سكن
يرحل عن غيرها …
وما يرحل
عن بنت … عدن …
.يمانية ومن عدن …
والحب باقي شهيد …!!!…
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