كافات الشتاء ونزلات البرد ..د/جعفر محمد الشنقيطي

بالمناسبة نحن على وجه الشتاء

وللشتاء حكاياته وذكرياته وأحاديث سمره في لياليه الباردة الطويلة ..

ومن جميل كلام العرب وأشهره وأجمله

ما ذكره الحريري في نهاية المقامة الكرجية على لسان أبي زيد لمّا ساله الحارث بن همام عن كافات الشتاء

وأما كافاتُ الشّتْوةِ فسُبحانَ مَنْ طبَع على ذِهنِكَ. وأوْهى وِعاءَ خَزْنِكَ. حتى أُنسيتَ ما أنشدْتُكَ بالدَّسْكَرةِ. لابنِ سُكّرَةَ:

جاء الشتاءُ وعِندي منْ حوائِجِـه * سبْعٌ إذا القطْرُ عن حاجاتِنا حبَسا

كِنٌّ وكِيسٌ وكانونٌ وكاسُ طِـلاً * بعْدَ الكَبابِ وكفٌ ناعمٌ وكِـسـا.

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وكما ذكر الفلكي المعاصر الدكتور خالد الزعاق من دخول المربعانية وما يحكى عنها في الموروث الشعبي:-

أن المربعانية توصي ولدها شباط عندما خرجت فتقول له: “يا وليدي أنا طلعت ما ضريت عليك باللي أكله دويف وناره ليف، ولا تقرب اللي أكله تمر وناره سمر”.

وفي منعطف آخر مع الشتاء حيث تكثر فيه نزلات البرد والانفلونزا الموسمية

رأينا حملة وزارة الصحة في الأشهر الماضية فيما يتعلق بالتحصين والتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خصوصا لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وخاصة في ظل جائحة فايروس كوورنا ..

من جانب آخر هذه بعض النصائح والإرشادات الطبية من موقع وزارة الصحة ومن موقع مايو كلينيك الطبي عن نزلات البرد الموسمية …

المضادات الحيوية

،،المضادات لا تعالج نزلات البرد والتهابات الحلق الفيروسية … وتعرض الطفل للإسهال ونقص المناعة ، ومقاومة المضاد إن احتاج إليه في المستقبل إن أصابته عدوى بكترية لا قدر الله،،

فلا تلح على الطبيب بصرفها لك أو لطفلك

الحمى وارتفاع درجة الحرارة

… بالنسبة لتناول أدوية خفض الحرارة مثل الفيفادول فإنه يكون وفق الجرعة المناسبة لما يناسب الوزن والعمر و التي يحددها الطبيب والصيدلي المختص ،،،

يحظر دواء أيبوبروفين للأطفال أقل من 6 أشهر أو الأطفال الذين يتقيؤون باستمرار أو الذين لديهم جفاف.

كيف يمكنني مساعدة طفلي للشعور براحة أكبر؟

لمساعدة طفلك على التعامل مع السعال أو البرد:

*وفر لطفلك ما يمكن من السوائل *

* مثل الماء والعصير والحساء التي تساعد في إذابة البلغم و الإفرازات. يمكن للسوائل الدافئة مثل الشاي أو حساء الدجاج، أن تخفف من إفرازات الجهاز التنفسي.

شغِّل جهاز الترطيب بالرذاذ

. يمكن أن يضيف هذا بعض الترطيب إلى الجو والذي قد يقلل من جفاف الممرات الأنفية والحلق.

*استخدم محلولًا ملحيًّا للأنف.

يمكن للمحلول الملحي أن يبقي الممرات الأنفية رطبة ويخفف المخاط. في الأطفال الأصغر سنًّا،

ضع قطرات الأنف المحتوية على محلول ملحي وانتظر لفترة قصيرة ثم استخدم جهاز شفط لسحب المخاط.

. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًّا،

استخدم بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحي،

(كلها موجودة في الصدليات).

الوقاية خير من العلاج

*ما أفضل طريقة للوقاية من نزلات البرد“؟

لمساعدة طفلكِ على البقاء بصحة جيدة:

علم طفلكِ غسْل يديه جيدًا من وقت لآخر.

حاول توفير سائل تعقيم اليدين

. حافظ على نظافة الألعاب والأسطح المنزلية العامة .

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ساعد طفلكِ أو شجعه على تجنُّب الاتصال عن قُرب بأي شخص يعاني من نزلة برد.

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كل الأمنيات بشتاء لطيف ننعم فيه بالدفء والصحة والعافية ..

د/جعفر محمد الشنقيطي

أخصائي باطنة