تنميةالمرقبان تنظم برنامج الملتقى التطوعي

دوت الخليج – مكة : أحمد السبيعي

أقامت لجنة التنميه الاجتماعيه بالمرقبان بمحافظة أضم مساء الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٥/١٤هـ في تمام الساعة السادسة مساءً برنامجاً بعنوان ” الملتقى التطوعي ” قدمه المدرب الاستاذ حسن عبدالله الشهابي والذي يهدف الي زرع قيمة التطوع لدي الشباب وتضمن البرنامجعدداً من المحاور منها ” مفهوم العمل التطوعي و من هو المتطوع و أساسيات العمل التطوعي ومجالات العمل التطوعي وفوائد العمل التطوعي “

شهـد هذا الملتقى حضوراً من ابناء مركز المرقبان والقرى التابعة له .

وفي ختام اللقاء قدمت لجنة التنمية الاجتماعية بالمرقبان درعاً تذكارياً للاستاذ حسن الشهابي مقدم ” الملتقى التطوعي ” واعرب رئيس لجنةالتنمية الاجتماعية بالمرقبان الاستاذ نايف الذبياني عن شكره وتقديره للاستاذ الشهابي على ماقدمه من معلومات ثرية حول مفهوم العملالتطوعي واهميته .