- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دوت الخليج – مكة : أحمد السبيعي
أقامت لجنة التنميه الاجتماعيه بالمرقبان بمحافظة أضم مساء الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٥/١٤هـ في تمام الساعة السادسة مساءً برنامجاً بعنوان ” الملتقى التطوعي ” قدمه المدرب الاستاذ حسن عبدالله الشهابي والذي يهدف الي زرع قيمة التطوع لدي الشباب وتضمن البرنامجعدداً من المحاور منها ” مفهوم العمل التطوعي و من هو المتطوع و أساسيات العمل التطوعي ومجالات العمل التطوعي وفوائد العمل التطوعي “
شهـد هذا الملتقى حضوراً من ابناء مركز المرقبان والقرى التابعة له .
وفي ختام اللقاء قدمت لجنة التنمية الاجتماعية بالمرقبان درعاً تذكارياً للاستاذ حسن الشهابي مقدم ” الملتقى التطوعي ” واعرب رئيس لجنةالتنمية الاجتماعية بالمرقبان الاستاذ نايف الذبياني عن شكره وتقديره للاستاذ الشهابي على ماقدمه من معلومات ثرية حول مفهوم العملالتطوعي واهميته .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنميةالمرقبان تنظم برنامج الملتقى التطوعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.