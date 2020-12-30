نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي رقم المشترك في قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم المشترك في قياس ، الخاص بالتسجيل في أختبارات قياس حيث أصبح من الضرورة الكبيرة هو حصول المشترك علي الرقم الخاص به في قياس ذلك لأمكانه تسجيل نفسه في الاختبارات التي تقدمها قياس لجميع الخرجين من الثانوية العامة والجامعا ت المختلفة في المملكة العربية السعودية فلا يمكن التسجيل في قياس الإ بعد الحصول علي الرقم الخاص بالمشتركين ولكن يجد بعض المسجلين في قياس بعض الصعوبة وعدم القدرة على حصولهم على الرقم وأستخدام أكثر من طريقة للحصول عليه إما عن طريق الرابط الخاص به أو أتباع بعض الخطوات أو عن طريق الأتصال رقم محدد.

طرق الحصول علي رقم المشترك في قياس

الدخول علي شبكه الأنترنت من خلال الرابط الخاص والضغط علي ملف الطالب ثم أدخال الرقم القومي (رقم الخاص بالسجل المدني) ومتابعه الأجراءات إلي أن يظهر لك عدة طرق من أجل أستعادة الرقم أختر من بينهم الطريقة المناسبة بالنسبة لك.

أو الأتصال علي رقم 014909090 .

أهمية أسترجاع رقم المشترك في قياس

له أهميه كبيرة في الأختبارات الخاصة بالألتحاق بالجامعات ذلك للحاصلين علي الثانوية العامة أما بالنسبة الخرجين فهو هام للحصول علي وظيفة وتقدمه المنظومة الألكترونية المقدمة من وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد.

والله الموفق والمستعان.