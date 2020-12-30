نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفحص الطبي للعمالة المنزلية وللأقامة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفحص الطبي للعمالة المنزلية وللأقامة في السعودية ، هو أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ويكون عبارة عن تحليل طبي يظهر فيه بعض الأصابة بالأمراض والفيروسات من عدمها ومنها أمراض الدم والإيدز والألتهاب الكبدي الوبائي بأنواعه فالفحص الطبي هام للدخول للسعودية والأقامة فيها والعمل بها بشكل أمن وسليم ، وماذا أذا تبين من هذا الفحص أصابة العامل بأي من الأمراض أو الأصابة بنوع من الفيروسات فتقوم المملكة علي الفور بأنهاء عقد العمل الخاص به وترحيله إلي بلاده فهذا الفحص الطبي لاثبات خلوه من الأمراض ويكون مختوم بخاتم وزارة الصحة . المهن التي تستوجب الفحص الطبي العاملين في الرعاية الأجتماعية.

العاملين في القطاع الطبي.

العاملين فى القطاع الخدمي.

السائقون.

الحلاقون.

العاملين فى مجال المستشفيات والنقاهه. كيفية التحقق من نتيجة الفحص الطبي للعمالة المنزلية وللأقامة في السعودية يتم من خلال أدخال رقم الهوية الوطنية للكفيل مع رقم الحدود العامل…. الدخول إلى الموقع الألكتروني لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وبعدها أختيار يقدمه(التحقق من نتيجة فحص العمالة المنزلية) وبعدها يتم الأنتقال إلي صفحه أخري لتعبئه البيانات اللازمة للخدمة بنجاح وتمثل…. رقم الحدود الخاص بالتقدم.

رقم الكفيل.

النوع.

كود التحقيق. ويتم الضغط على (بحث)وسيظهر أمامك نتيجة البحث. أهمية عمل الفحوصات الطبية للعمالة تشدد المملكة العربية السعودية علي ضرورة أجراء هذه الفحوصات الطبية وذلك….. وجود العديد من الجنسيات من مختلف أنحاء العالم. هناك بعض الدول التي تعاني من أنتشار بعض الأمراض والأوبئة وبها عدوي شديدة الأنتشار ويجب التعامل مع هذه الحالات لعدم أنتشارها في البلاد.

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