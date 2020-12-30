نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقساط ميسرة 3 سنوات تمويل بدون كفيل من 100 إلى 200 ألف ريال من اليسر للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة بأقساط ميسرة شهرية تمويل بدون كفيل هي أفضل عروض نهاية العام مقدمة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في فروع السعودية حيث تمنح قروض ميسرة للمواطن السعودي في تمويل السيارات والتمويل الشخصي بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل لأنه يعتمد على نظام التوريق حتى 100 ألف ريال سعودي فقط لا غير ويصل التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال ولكن مع توفير مستند بموافقة الكفيل لكن يمتاز تمويل اليسر بأنه قرض إسلامي مرخص التمويل من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة وبفترة سداد مرنة وميسرة للجميع حتى ستة وثلاثون شهراً يعتبر ذلك من أهم مزايا التمويل في المملكة ويقدم التمويل من خلال الاونلاين في دقائق من خلال رابط تقديم تمويل اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية التي تقدم المزيد من الخدمات التمويلية داخل المملكة وتنال أقبال متزايد من المواطنين السعوديين المتقدمين لها في السعودية
مزايا شركة اليسر للإجارة والتمويل بأقساط ميسرة تمويل بدون كفيل
اليكم أهم مميزات الحصول على التمويل الشخصي أو تمويل السيارة من شركة اليسر للإجارة والتمويل
- أمتاز شركة اليسر بمنح قروض ميسرة بفترة سداد ثلاثة سنوات كاملة
- تمويل إسلامي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية
- قرض بدون موافقة الكفيل والتقديم بحد أقصى 100 ألف ريال سعودي مسموح بيه ولكن يسمح بالتقديم حتى 200 ألف ريال سعودي بكفيل
- أفضل شركة تمنح تمويل بهامش ربح منافس عن باقي الشركات التمويلية السعودية
شروط الحصول على بأقساط ميسرة تمويل بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل
لكي يتم الموافقة على طلب التمويل من شركة اليسر لابد من توفير كافة الشروط الواجبة للحصول عليها
- القرض الشخصي يطلب أن يكون عمر المتقدم من 21 سنة إلى 60 سنة لضمان الموافقة
- يمنح التمويل لكل من هو حامل الجنسية السعودي فقط لا غير
- يحتاج تمويل اليسر فترة خدمة عمل 6 شهور في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي
- لا يقل صافي الدخل الشهري للمتقدم من الراتب عن 6 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل
المستندات الرسمية المطلوبة للحصول على قرض بدون كفيل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل
اليكم أهم المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي بأقساط ميسرة لدى اليسر للتمويل 1442
- المتقاعد يطلب منه نموذج استقطاع للحصول على قرض بدون كفيل بأقساط ميسرة ثلاثة سنوات
- القطاع الخاص يطلب منه تعريف الراتب الشهري ومعترف بيه في الغرفة التجارية بالمملكة للحصول عليه
- توفير العنوان الوطني السعودي والهوية الوطنية سارية المدة والمفعول وتقديمها عند الطلب
- يطلب من المتقدمين كشف حساب بنكي لأخر 90 يوم وتقديمه لشركة اليسر للإجارة والتمويل
طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية
- يمكن التقديم على التمويل الشخصي من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية
- ثم يجب عليك الضغط على طلب التمويل الشخصي بنظام التوريق والتقديم عليه إلكتروني
- تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي عبر الإنترنت
- عند تقديم الطلب يجب توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على موافقة من الشركة
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