نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقساط ميسرة 3 سنوات تمويل بدون كفيل من 100 إلى 200 ألف ريال من اليسر للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقساط ميسرة شهرية تمويل بدون كفيل هي أفضل عروض نهاية العام مقدمة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في فروع السعودية حيث تمنح قروض ميسرة للمواطن السعودي في تمويل السيارات والتمويل الشخصي بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل لأنه يعتمد على نظام التوريق حتى 100 ألف ريال سعودي فقط لا غير ويصل التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال ولكن مع توفير مستند بموافقة الكفيل لكن يمتاز تمويل اليسر بأنه قرض إسلامي مرخص التمويل من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة وبفترة سداد مرنة وميسرة للجميع حتى ستة وثلاثون شهراً يعتبر ذلك من أهم مزايا التمويل في المملكة ويقدم التمويل من خلال الاونلاين في دقائق من خلال رابط تقديم تمويل اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية التي تقدم المزيد من الخدمات التمويلية داخل المملكة وتنال أقبال متزايد من المواطنين السعوديين المتقدمين لها في السعودية

مزايا شركة اليسر للإجارة والتمويل بأقساط ميسرة تمويل بدون كفيل

اليكم أهم مميزات الحصول على التمويل الشخصي أو تمويل السيارة من شركة اليسر للإجارة والتمويل

أمتاز شركة اليسر بمنح قروض ميسرة بفترة سداد ثلاثة سنوات كاملة

تمويل إسلامي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية

قرض بدون موافقة الكفيل والتقديم بحد أقصى 100 ألف ريال سعودي مسموح بيه ولكن يسمح بالتقديم حتى 200 ألف ريال سعودي بكفيل

أفضل شركة تمنح تمويل بهامش ربح منافس عن باقي الشركات التمويلية السعودية

شروط الحصول على بأقساط ميسرة تمويل بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

لكي يتم الموافقة على طلب التمويل من شركة اليسر لابد من توفير كافة الشروط الواجبة للحصول عليها

القرض الشخصي يطلب أن يكون عمر المتقدم من 21 سنة إلى 60 سنة لضمان الموافقة

يمنح التمويل لكل من هو حامل الجنسية السعودي فقط لا غير

يحتاج تمويل اليسر فترة خدمة عمل 6 شهور في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي

لا يقل صافي الدخل الشهري للمتقدم من الراتب عن 6 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل

المستندات الرسمية المطلوبة للحصول على قرض بدون كفيل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

اليكم أهم المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي بأقساط ميسرة لدى اليسر للتمويل 1442

المتقاعد يطلب منه نموذج استقطاع للحصول على قرض بدون كفيل بأقساط ميسرة ثلاثة سنوات

القطاع الخاص يطلب منه تعريف الراتب الشهري ومعترف بيه في الغرفة التجارية بالمملكة للحصول عليه

توفير العنوان الوطني السعودي والهوية الوطنية سارية المدة والمفعول وتقديمها عند الطلب

يطلب من المتقدمين كشف حساب بنكي لأخر 90 يوم وتقديمه لشركة اليسر للإجارة والتمويل

طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية