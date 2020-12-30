نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس تسجيل الدخول الخدمة الذاتية وطريقة استخراج تعريف بالراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس تسجيل الدخول من الأنظمة الحديثة التي قامت بإنشائها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الوزارة بجهد كبير من أجل تفعيل رابط تسجيل نظام فارس وذلك لخدمة جميع الموظفين والإداريين والمعلمين في جميع أركان وزارة التربية والتعليم، ويقدم نظام فارس الكثير من المميزات لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم والعديد من الخدمات التي تخدم المعلمين وجميع القائمين بالعمل في وزارة التربية والتعليم مثل خدمة تعريف بالراتب والتي من خلالها يستطيع المعلم أن يعرف راتبه وأيضًا خدمة طلب التقاعد والعديد من الخدمات الأخرى كطلب أجازات أو تجديدها كل ذلك يتم بسهولة تامة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث قامت الوزارة بتفعيل رابط تسجيل دخول نظام فارس بعد تم إيقاف نظام فارس الخدمة الذاتية لمدة 4أيام على التوالي وذلك من أجل عدد مجموعة من التحديثات والصيانات اللازمة للموقع.

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يمكن للمعلم بكل سهولة أن يقوم بالتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يبحث المعلم في خانة بحث جوجل عن موقع نظام فارس الرسمي ويضغط عليه.

بعد ذلك يقوم المعلم بالدخول إلى الصفحة الرئيسة للموقع ويضغط على زر تسجيل الدخول.

يتم كتابة رقم الهوية الخاص بالمعلم في الخانة المخصصة للرقم.

يقوم المعلم بعد ذلك بكتابة رقم البيان الخاص الذي يوجد في الراتب الشهري.

يقوم المعلم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

ثم يدخل رقم الهاتف في الخانة المخصص**ة لذلك.

سوف يتم إرسال رسالة تأكد إلى الهاتف.

يدخل المعلم الرمز التحققي الذي أرسل إلى الهاتف.

ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

نظام فارس الخدمة الذاتية

يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات التي تسهل على المعلمين والإداريين والموظفين في دائرة وزارة التربية والتعليم الكثير من الوقت والمجهود ومن تلك الخدمات التي يوفرها نظام فارس الآتي:

خدمة كشف الرواتب ومعرفة العلوات الجديدة.

طلب الإجازات أو إلغاؤها أو تجديدها.

طلب المعلم التقاعد.

خدمة بيان السجل التاريخي والوظيفي للمعلم.

خدمة تقديم الطلبات المعلقة.

استخراج تعريف بالراتب نظام فارس

تعطي وزارة التربية والتعليم صلاحية للمعلم أو الموظف الاستعلام عن الراتب الشهري في نظام الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى الإطلاع على درجاتهم المهنية ورواتبهم الشهرية وفق التسلسل التنظيمي والإداري لمؤسسة التربية والتعليم ومن أجل الإطلاع على نظام فارس تعريف بالراتب يجب إتباع الآتي: