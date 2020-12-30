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عمر شويل - جدة تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 بعد أن ازداد البحث في الفترة الأخيرة وتسجيل الدخول إلى نظام فارس للاستفادة من الخدمات الذاتية على هذا الموقع عبر الإنترنت، حيث يهتم الكثير بمعرفة خطوات التسجيل في الدورات التدريبية على نظام فارس 1442 التابع للمنظومة التعليمية بالمملكة السعودية والاستفادة من الخدمات الكثيرة الموجودة فيها

حيث أوضحت قبل ذلك وزارة التعليم بالمملكة السعودية أن نظام فارس الالكترونية تم انشائها في استخدام العديد من الخدمات الهامة التي تقوم بتوفير الوقت والمجهود الكبير في المرحلة التعليمية وذلك من خلال رؤية المملكة 2030

نظام فارس دخول

يمكنكم الاستفادة من جميع الخدمات الموجودة عبر نظام فانس عبر الانترنت من خلال تسجيل دخول فارس عبر الانترنت ثم تحديد المنظومة التعليمية وإضافة اسم المستخدم، ثم يبدأ بكتابة كلمة المرور بعد ذلك يقوم بكتابة رمز التحقق والضغط على الخدمه الذاتيه ثم اختيار والخدمات المتنوعة الموجودة على نظام فارس الالكتروني.

خدمات نظام فارس 1442

يقوم نظام فارس الإلكتروني بتقديم العديد من الخدمات الهامة المنظومة التعليمية ويتوفر عليه العديد من الخدمات الهامة والتي تتضمن إمكانية الاستعلام عن أثر وتقديم طلب البدلات، وطلب بدل موظف بالإضافة إلى إمكانية قطع الإجازة أو تقديم طلب الحصول على إجازة ويمكن تقديم طلبات النقل مع معرفة العلاوة السنوية.

استعلام عن الراتب نظام فارس

يقوم نظام فارس بتسهيل إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالتالي،

أولا يتم تسجيل الدخول إلى موقع نظام فارس الخدمة الذاتية ثم البدء في كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح وبعد ذلك تضيفها رمز التحقق وبعد الانتهاء من هذه الخطوات بشكل صحيح تقوم بالضغط على تعريف الراتب اضافة البيانات المطلوبة، وبعد ذلك سوف يظهر أمامك الراتب بكافة التفاصيل.

تسجيل دخول نظام فارس 1442

يتم تسجيل الدخول إلى نظام فارس لجميع العاملين في المنظومة التعليمية وإضافة الاسم وكلمة المرور وبعد ذلك سوف يطلب منها أن يضيف رمز التحقق، وبعد ذلك يقوم بتحديد الخدمة الذاتية واختيار الخدمات التي يريدها من خلال الخدمات الموجودة في نظام فارس.