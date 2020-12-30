نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنفيذ طلبات الصرف من مستودع المدارس عبر فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنفيذ طلبات الصرف من مستودع المدارس عبر فارس، قامت وزارة التعليم بتوضيح امكانية تسجيل طلبات الصف من خلال المستودعات لللمدارس عبر نظام فارس عبر الإنترنت حيث أكدت الوزارة قبل ذلك أن موعد انتهاء المدة المتاحة لجميع المعلمين والمعلمات لرصد التطوير المهني من خلال نظام فارس الذي اقترب على الانتهاء.

التسجيل في نظام فارس

قامت وزارة التعليم بتحديد جميع الخطوات التي تساعد الجميع على إمكانية التسجيل في نظام فارس من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التعليم بالمملكة السعودية ثم اختيار إدارة التعليم التي تكون تابع لها بعد ذلك تقوم بالضغط على نظام فارس سوف تجدها أمامك في قائمة الخدمات الإلكترونية، بعد ذلك تقوم بالضغط على التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية وسوف تجد أمامك صفحة جديدة تقوم بالضغط على رقم الهوية أو أضافة البريد الألكتروني والذي يساعد الوزارة على تواصل معك بكل سهولة ثم تضيف رقم الكشف

وتضيفهم رمز تحقق وتكون واستكمال البيانات المطلوبة منك، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تسجيل دخوله وسوف اتصل عليك الرسالة الى البريد الالكتروني جئت لك اجتماع تسجيل الدخول بنجاح سوف يصل إليك اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابك.

طلبات الصرف من المستودعات للمدارس

أوضحت قبل ذلك وزارة التعليم بالمملكة من خلال الموقع الرسمي الخاص عبر الإنترنت خطوات الاستفادة من خدمة طلبات الصرف من المستودع للمدارس من خلال بعض الخطوات المطلوبة وهي كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال البيانات الخاصة بقائدي المدرسة بعد ذلك تقوم بتحديد صلاحية الطلبات للمدارس سوف تجدها أمامك في الشاشة الرئيسية تقوم بالضغط على رقم الصرف المطلوب، وتقوم بتحديده على حسب الدليل المرسل للمدرسة ثم تقوم بتحديد الصنف المطلوب والضغط على كلمة طلب الصرف.

وإذا كنت تريد إضافة أصناف أخرى تقوم بالضغط على عرض الطلب والخروج وإضافة البيانات المطلوب بيانات المستلم ثم الضغط على كلمة تم وتقوم باضافة بيانات التسليم وبعد ذلك تبدأ بالضغط على كلمه تنفيذ سوف يظهر اليك هو رقم الطلب المقدم ومكتوب عليه كارت التشغيل، ويمكنك أيضا أن تقوم باعتماد الطلب من خلال الضغط على كلمة جاري التشغيل بعد الانتهاء من الاعتماد وسوف تظهر أمامك اعتماد ويكون جاهز للاستلام من المستودعات في الحال.