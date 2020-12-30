صدرت النتيجة.. رابط نتائج نظام نور السعودي بالهوية فقط 1442-2020

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عمر شويل - جدة رابط نتائج نظام نور Noor إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية في بداية الفصل الدراسي الأول المباشرة العملية التعليمية إلكترونيا، واستمرار الدراسة للطلاب عن بعد، وقد قامت وزارة التعليم بالعديد من التطويرات والتعديلات بتلك المنصات لتوفير خدمة جيدة لطلاب المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن رصد النتائج سيكون من خلال منصة نوْر التعليمية ويمكن الآن لجميع الطلاب تسجيل دخول منصة نوْر التعليمية، وكذلك لأولياء الأمور.

رابط نتائج نظام نور بالهوية فقط 1442

قام العديد من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن كيفية الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال منصة نور التعليمية التي أتاحتها وزارة التعليم السعودية ، لمعرفة تلك الخطوات اتبع السطور التالية:

تقوم المدرسة بتسليم كل طالب ورقة تتضمن كلمة المرور ورقم السجل المدني، واسم المستخدم، وتكون صلاحية تلك البيانات 90 يوم من الاستلام

بعد ذلك يقوم الطالب بالتوجه إلى نظام نور التعليمي، ثم يبدأ في إدخال البيانات الموجودة في الورقة من اسم المستخدم وكلمة السر ورقم السجل المدني

التعليمي، ثم يبدأ في إدخال البيانات الموجودة في الورقة من اسم المستخدم وكلمة السر ورقم السجل المدني بعد ذلك قم بنقل رمز التحقق بطريقة صحيحة

في حالة دخول الطالب لمنصة نور التعليمية لأول مرة، ستظهر رسالة تخبره أنها أول مرة ولابد من تغيير كلمة السر

بعد ذلك قم بكتابة البريد الإلكتروني ثم قم بإدخال كلمة السر الجديدة

كرر كتابة اسم المستخدم وكلمة السر مرة أخرى للتأكيد

سينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة تحتوى على بيانات الطالب وتقارير

بعد ذلك بالانتقال إلى صفحة التقارير

اضغط على الاستعلام عن النتائج، وعند ظهور النتائج ستظهر الصفحة تحتوى على بياناتك والنتيجة الخاصة بك.

رابط منصة نور التعليمية Noor

قامت وزارة التعليم السعودية بتخصيص رابط نظام نور التعليمية للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن كافة الأمور المتعلقة بالدراسة للفصل الأول والثاني، وكذلك الاستعلام عن نتائج الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الأول برقم الهوية 2020، وفي حال لم يعمل الموقع حاولوا تكرار المحاولة أكثر من مرة وسيعمل مجددا.