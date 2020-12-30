نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر أخبار موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1442 وطريقة الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار وتوقع موعد صرف المساعدة المقطوعة يعد من المواضيع التي تشغل بال عشرات الآلاف إن لم يكن اكثر من ذلك من الشعب السعودي هذه الأيام، خصوصا أن الموعد النهائي لصرف هذه المساعدة قد اقترب بشكل كبير حيث ان العام أوشك على النهاية فلم يتبق منه سوى يومين، ويسرنا في موقع ثقفني أن نقدم لكم جديد أخبار صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي إحدى أهم الخدمات السعودية التي تم تقديمها في رؤية عشرين ثلاثين حيث أن الكثير من الشعب يقدم دوما من أجل الحصول عليها حيث تصرف في العام مرة واحدة بعد تنقيح الكثير من الملفات لمعرفة المستفيدين.

المساعدة المقطوعة

في رؤية المملكة المتوقعة لعام 2030 قامت بعمل الكثير من الخدمات للشعب من أجل تحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك وقدمت عددا من الخدمات لتحسين ذلك منها على سبيل المثال مقطوعة الضمان الاجتماعي التي نقدم هذا التقرير عنها وكذلك حساب المواطن، وهذه الخدمات يمكن التقديم عليها الكترونيا مثل مئات الخدمات الاخرى التي باتت جميعها إلكترونية، وتعرف المساعدة المقطوعة بأنها مساعدة من المملكة العربية السعودية لمواطنيها الفقراء من أجل حياة أفضل حيث تدعمه بالمال من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان

قبل التقديم من أجل الحصول على المساعدة يجب على المتقدم قراءة جميع الشروط المتعلقة بها وهل هو مستوف لهذه الشروط، لأنه يجب أن يكون علم بأنه ما دام لم يستوف هذه الشروط فإن طلبه يقابل بالرفض مهما حاول، وقد طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من الشروط اللازم على المتقدم أن يستوفيها أبرزها:

يجب أولا على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وكذلك مقيم دائم بالمملكة.

يجب على المتقدم كذلك أن يكون قد بلغ الأربعين سنة أو تجاوزها.

كما يجب عليه أن يكون دخله أقل من 3000 ريال في حال كان أعزبا وثمانية آلاف في حال كان متزوجا.

على المتقدم للحصول على المساعدة أن يقدم كل الوثائق التي تطلب منه.

طريقة الاستعلام وتوقع صرف المقطوعة

للراغبين في الاستعلام إن كانوا قد حصلوا على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي الذهب أولا إلى موقع وزارة الموارد البشرية ثم اختيار الخدمات العامة بعد ذلك ثم نضغط على الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بعدها نقوم مباشرة بإدخال جميع البيانات التي تطلبها منهم ثم الضغط على الاستعلام جدير بالذكر أن الطلب سيكون عبارة عن رقم الهوية، يتوقع صرف المساعدة المقطوعة في الأسبوعين القادمين حسب ما هو مرجح جدا وسيكون على الراغبين في الاستعلام القيام بالخطوات السابقة، سنكون سباقين لإعلامكم بموعد الصرف.