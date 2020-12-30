نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد إقامة الخادمة المنزلية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد إقامة الخادمة المنزلية بالسعودية، تسمح السعودية بوجود الكثير من العمالة على أرضها ولكن يجب أن يكون لدى الأفراد رخصة إقامة صلاحيتها فعالة، ويلجأ بعض الأشخاص في المملكة العربية السعودية بتشغيل بعض الخادمات ويجب لتشغيل الخادمة توفير رخصة إقامة سارية وعندما تنتهي يجب أن تتجدد لأنها خطوة هامة.

شروط تجديد إقامة الخادمة المنزلية

هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها هيئة الجوازات العامة بالسعودية للمواطنين، حيث يمكن تقديم طلب تجديد إقامة الخادمة المنزلية من خلال الهيئة بشكل إلكتروني من منصة أبشر، ولكن يجب التأكد من شروط تجديد إقامة الخادمة المنزلية وهي:

التأكد من سداد رسوم تجديد الإقامة. في حالة وجود مخالفات مرورية مسجلة على الخادمة يجب سدادها. يجب أن يكون العاملة بصمة وصورة لدى نظام الجوازات وكذلك لفرد الأسرة الذي تخطى من العمر 15 عام. يجب أن يكون جواز السفر صالح أثناء تجديد هوية الإقامة للخادمة. أن تكون الخادمة المنزلية متواجدة على الأراضي السعودية. العاملة يجب ألا تكون مسجلة كغائبة عن العمل.

تجديد إقامة الخادمة المنزلية

الطريقة التالية هي الطريقة المعتمدة في تقدم طلب تجديد إقامة الخادمة المنزلية في السعودية وهي: