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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد إقامة الخادمة المنزلية بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تجديد إقامة الخادمة المنزلية بالسعودية، تسمح السعودية بوجود الكثير من العمالة على أرضها ولكن يجب أن يكون لدى الأفراد رخصة إقامة صلاحيتها فعالة، ويلجأ بعض الأشخاص في المملكة العربية السعودية بتشغيل بعض الخادمات ويجب لتشغيل الخادمة توفير رخصة إقامة سارية وعندما تنتهي يجب أن تتجدد لأنها خطوة هامة.
شروط تجديد إقامة الخادمة المنزلية
هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها هيئة الجوازات العامة بالسعودية للمواطنين، حيث يمكن تقديم طلب تجديد إقامة الخادمة المنزلية من خلال الهيئة بشكل إلكتروني من منصة أبشر، ولكن يجب التأكد من شروط تجديد إقامة الخادمة المنزلية وهي:
- التأكد من سداد رسوم تجديد الإقامة.
- في حالة وجود مخالفات مرورية مسجلة على الخادمة يجب سدادها.
- يجب أن يكون العاملة بصمة وصورة لدى نظام الجوازات وكذلك لفرد الأسرة الذي تخطى من العمر 15 عام.
- يجب أن يكون جواز السفر صالح أثناء تجديد هوية الإقامة للخادمة.
- أن تكون الخادمة المنزلية متواجدة على الأراضي السعودية.
- العاملة يجب ألا تكون مسجلة كغائبة عن العمل.
تجديد إقامة الخادمة المنزلية
الطريقة التالية هي الطريقة المعتمدة في تقدم طلب تجديد إقامة الخادمة المنزلية في السعودية وهي:
- تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- يتم تسجيل الاسم والرقم السري ورقم الهوية الشخصية لتسجيل الدخول في أبشر الأفراد.
- سيقوم أبشر بإرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل.
- بعد ذلك يتم التوجه للصفحة الرئيسية في خدمات أبشر.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الظاهرة، ليتم منها النقر على خدمات المكفولين.
- تظهر قائمة منسدلة يتم اختيار تجديد الإقامة من تلك القائمة.
- يجب أن يتم قراءة جميع التعليمات الموضحة ومن ثم النقر على زر التالي.
- يتم اختيار الخادمة التي يراد تجديد إقامتها والضغط عليها، وكذلك تحديد مدة التجديد والتأكد من كتابة البيانات صحيحةً.
- ومن ثم تسديد كافة الرسوم الكلية لتجديد الإقامة من خلال القنوات المتاحة لتسديد القيمة المطلوبة.
- في النهاية بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية على الهاتف تفيد بأن التجديد للإقامة قد تم.
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