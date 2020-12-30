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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الإقامة يمكن الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية ، تقدم الإدارة العامة لهيئة الجوازات بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمقيمين بالسعودية، وأهمها هو تأشيرة زيارة عائلية وتسهيل طريقة الحصول على التأشيرة والإستعلام عنها بشكل إلكتروني في هذه الفترة، تسهيلًا على المواطنين والحفاظ عليهم وعلى سلامتهم.
تأشيرة الزيارة العائلية
تعرف تأشيرة الزيارة العائلية باسم الزيارة العائلية وتعتبر من تأشيرات وزارة الداخلية بالسعودية ويتم إصدارها لجميع مقيمين المملكة العربية السعودية، فهي تساهم في مساعدة المقيمين بدعوة أسرتهم للإقامة وزيارة المملكة لفترة بسيطة تتراوح بين شهر حتى 3 أشهر مع المقيم.
شروط استخراج تأشيرة زيارة عائلية
قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع بعض الشروط الهامة لاستخراج تأشيرة الزيارة العائلية مثل:
- يجب أن تكون مدة إقامة المقيم سارية لستة أشهر كحد أدنى.
- الطلب المقدم لزيارة العائلة يجب أن تكون من الدرجة الأولى.
- .جواز السفر للشخص المقيم يجب أن يكون ساري المفعول حتى 6 أشهر.
- البيانات التي يدخلها الابن عليها أن تكون صحيحة تمامًا.
- عمر الابن لا يزيد عن 18 سنة وهذا وفقًا لوزارة الداخلية.
- الطلب المرفوع للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية لا يجب أن يكون في موسم العمرة أو موسم الحج.
- لاستخراج تأشيرة الزيارة يجب تسديد كافة الرسوم.
كيفية الاستعلام عن تأشيرة الزيارة
يمكن الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا بكل سهولة بدون الحاجة للتوجه للمكتب المختص أو وحدة الجوازات بالسعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب زيارة الموقع الإلكتروني لموقع التأشيرات السعودية
- من الصفحة الرئيسية يتم اختيار صفحة الاستعلام عن التأشيرات.
- يتم كتابة رقم الزيارة أو رقم التأشيرة في المربع المختص بذلك.
- وبعد ذلك يتم الضغط على زر الاستعلام المتواجد بأسفل الصفحة الرئيسية.
- تقوم الصفحة الرئيسية بالتوجه لصفحة أخرى يتواجد بها صلاحية التأشيرة.
- وللتمكن من تمديد مدة الإقامة في تأشيرة الزيارة العائلية يتم التوجه لموقع أبشر الخدمات الحكومي.
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