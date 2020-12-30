نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل بنك الراجحي يعطي قرض لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل بنك الراجحي يعطي قرض لمستفيدي الضمان، دائما ما يتم التساؤل بخصوص هذا الموضوع حيث تقدم قروض الضمان الاجتماعي مصرف الراجحي لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث اصبح من الممكن حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على قروض مصرف الراجحي المختلفة، ولهذا يتم البحث بكثره على كل القروض التي يقدمنها بنك الراجحي للضمان الاجتماعي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف كل تفاصيل الخاصة بهذا الأمر والرد على اهم الأسئلة الشائعة من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي، هل بنك الراجحي يعطى قرض لمستفيدي الضمان، وسوف نرد على هذا السؤال من خلال السطور القادمة، ونعرض أيضا تفاصيل تمويل شخصى بدون تحويل راتب مصرف الراجحي.

هل بنك الراجحي يعطي قرض لمستفيدي الضمان

مصرف الراجحي لا يقدم قروض لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ولكن يمكن الحصول على قرض شخصى بدون ربطة بالضمان الاجتماعي في بنك الراجحي، ولهذا من حق أي مستفيد تقديم طلب قرض من بنك الراجحي، وتقدم هذه القروض بشكل سهل وبسيط مع الالتزام بجميع الشروط التي وضعها البنك، وللحصول على تمويل شخصى بنك الراجحي لابد من توافر شروط حددها البنك، وسوف نتعرف على كل هذه الشروط من خلال هذه المقالة مع كافة الشروط.

خطوات الحصول على قرض من مصرف الراجحي

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لكل من يرغب في الحصول على قروض من مصرف الراجحي، وهذه الخطوات تكون كالتالي.

عليك أولا بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة للمقيمين.

تقدم صوره من المؤهل الدراسي.

خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى، ومكان العمل.

إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.

شروط الحصول على قروض مصرف الراجحي

أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده. أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي. أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

تمويل شخصى بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي

هناك احد اهم الخدمات المصرفية التي دائما ما يبحث عنها جميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة هي تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وهذه خدمه يقدمها مصرف الراجحي لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا التمويل وفق شروط من قبل البنك، وبعد هذا نكون قد وضحنا الرد على السؤال التي يشغل بال الكثيرين، هل بنك الراجحي يعطى قرض لمستفيدي الضمان.