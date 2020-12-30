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عمر شويل - جدة منصة السكن الجماعي عبارة عن منصة إلكترونية من المنصات التي أنشأت مؤخرا، من أجل تسهيل أداء الخدمات التي يحتاج إليها المواطن و توفير الجهد و الوقت الذي يبذله لأداء تلك الخدمات، والسكن الجماعي تم تخصيصها لمساعدة المنشآت والتي لديها ما يزيد عن 40 عامل، من توضيح جميع المعلومات عن سكن العاملين لديها سواء كان سكن فردي أو جماعي ، كما إنها تساعد على أن يكون هناك بيئة سكنية مناسبة متوفرة لهؤلاء العمال، بما يتناسب مع ظروف وطبيعة عملهم، علما بأنه يمكن من خلال تلك المنصة القيام بتوضيح جميع أنواع الوحدات السكنية سواء كان الجماعية منها أو الفردية، أو كانت تلك الوحدات السكنية مستأجرة أو مملوكة.

كيفية تسجيل البيانات بشكل صحيح على منصة السكن الجماعي

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد كشفت مؤخرا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، عن الموعد الذي سيتم فيه فرض الغرامات الخاصة بمخالفات السكن الجماعي، ولهذا فقد أعادت منصة السكن الجماعي تذكير المواطنين مجددا من خلال موقعها الإلكتروني، بالخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسجيل البيانات بشكل صحيح على المنصة، حتى لا يقع الشخص تحت طائلة الغرامات.

الخطوات المتبعة لتسجيل البيانات على منصة السكن الإجتماعي الإلكترونية

وكما سبق و أشرنا إلى أن منصة السكن الجماعي الإلكترونية، هدفها الأول هو مراقبة عمل المنشآت توفير البيئة السكنية المناسبة للعمالة التي لديها،وذلك من خلال خطوات بسيطة يمكن للمنشأة إتباعها حتى تسجيل البيانات بشكل سهل وبسيط، وهي كالتالي:

يتم التوجه إلى الموقع الالكتروني لمنصة السكن الجماعي.

يقوم ممثل المنشأة المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية، بالدخول عبر نظام نفاذ الوطني الموحد بإستخدام حسابه في أبشر .

يتم كتابة الذي يتم إرساله عبر جوال المفوّض الذي تم تسجيله من قبل على منصة أبشر .

يقوم ممثل المنشأة بكتابة الرقم الوطني الموحد لدى وزارة الموارد البشرية، حتى يتم التحقق من هويته.

يتم فتح قائمة المساكن الجماعية.

يتم الضغط على أيقونة تعريف سكن جماعي .

يتم كتابة نوع الملكية المخصص لسكن العمالة ، طبقا لنوع الوثيقة ورقمها ومعلومات العقار.

يتم كتابة العنوان الوطني للعقار بطريقة يدوية.

يتم بعدها الضغط على أيقونة إنشاء وحدة سكنية جديدة

يتم بعدها اختيار أيقونة إدخال معلومات الوحدة ، ثم الضغط على أيقونة (تنفيذ).

يتم اختيار الوحدة السطنية التي يجب تحديد العمال الساكنين بها.

يظهر بعد ذلك قائمة تضم جميع العاملين التابعين للمنشأة .

يتم اختيار الأشخاص العاملين من القائمة و المطلوب ربطهم بالوحدة السكنية.

يتم الضغط على أيقونة (تنفيذ).

هذا و قد نبهت منصة السكن الجماعي الإلكترونية، على ضرورة قيام ممثل المنشأة بسرعة الإفصاح بمنتهى الشفافية عن المواقع التي تم اتخاذها كموقع سكن للعمالة التابعة للمؤسسة ،وذلك عبر منصة السكن الجماعي، يجب ملاحظة أيضا أن المنشأة يمكنها إصدار تقرير عن عامل دون مراجعة الجوازات ، ولكن هناك شروط لنقل العامل بدون موافقة صاحب المنشأة كنا قد سبق و أشرنا إليها من قبل.