نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات وتفويضها عبر ابشر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات يشغل العديد من المواطنين بالمملكة حيث أن تامين السيارات من اهم الشروط الواجب توافرها قبل ترخيص السيارة الجديدة واو تجديد الرخصة الحالة حيث يوجد بالمملكة اكثر من 14 شركة تامين على المركبات،ويعد التامين على المركبات تابع لإدارة المرور التى كانت في السابق تتبع جهاز الشرطة حتى تم أعادة تشكيلها لتنظيم حركة السير و تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها وغيرها من المهام وأصبحت أدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام السعودي.

كما يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين بالسعودية بالتعرف على صلاحية تامين المركبات من خلال الأنترنت لتوفير المجهود والذهاب إلى المكاتب لمعرفة ذلك، كما أن وفرت الخدمات الالكتروانية الوقت والعمل على قلة الازدحام ووفرت العديد من التطبيقات من خلال منصة ابشر.

منصة ابشر

يعتبر نظام ابشر هو نظام الكترونى يتيح للمواطنين والمقيمين أجراء المعاملات الخاصة بهم دون الذهاب إلى الإدارة كما انه يخدم النظام 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويحقق النظام السرعة في ألاداه وتوفير الجهد والوقت كمانة يقدم الخدمة مجانا طول الأسبوع 24 ساعة،

الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات

يمكن عبر منصة ابشر الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات وهذا مااكدته أدارة المرور بالمملكة من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة ابشر الدخول إلى خدمة تامين المركبات. الضغط بعد ذلك على اختيار الاستعلامات واختيار صلاحية التامين. تعبئة الخانات المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي). يتم عرض صلاحية التامين الخاصة بسيارتك.

طريقة مبايعة المركبات وتفويضها عبر أبشر

قد اعلن المرور من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به طريقة مبايعه المركبات وذلك من خلال الخطوات التالية:

التسجيل في حساب ابشر.

الدخول إلى التفويض ومنها إلى تفويض المركبات.

الضغط على اختيار أضافه مستخدم لمركبة.

ثم الضغط على اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

الضغط على اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوَّض

الاستعلام عن المركبات برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي ابشر. اختيار أبشر أفراد.بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول . كتابة رمز التحقق المُرسل على رقم الجوال المرتبط بالحساب. اختيار خدمات الاستعلامات. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية. تحديد نوع التقويم وإدخال تاريخ الميلاد وكتابة الرمز المرئي. الضغط على مربع عرض. ستظهر جميع المعلومات الخاصة عن المستخدم والسيارات المسجلة على رقم الهوية الخاص به وبياناتها.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن التأمين على المركبات يضمن حقوق الفرد وحقوق الآخرين عند وقوع الحوادث المرورية وذلك لتجنب الخسارة المادية لذلك وجب معرفة صلاحية التامين وإصدار وثيقة بذلك للحفاظ على السيارة وتأمينها.