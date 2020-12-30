وزارة التعليم تعلن تسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443

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عمر شويل - جدة تسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443، وزارة التعليم تعلن تسجيل الطلاب المستجدين للعام القادم، قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتحديد يوم 11 جمادى الآخرة للبدء في تسجيل جميع الطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 هجرياً وأكدت أنه ينبغي أن يكون الطلاب أعمارهم وصلت إلى ست سنوات مع بداية العام الدراسي 1443 أو أقل من ذلك ب 30 يوم فقط، وأكدت أن الطفل الذي يقل عمره عن ست سنوات بحوالي 180 يوم من تاريخ ميلادي ينبغي أن يكون لديه شهادة حصل عليها من روضة للأطفال معتمد تقوم بإثبات أنه قد التحق لمدة عامين روضة الأطفال

بجانب وجود الاستمارة النمائية التي تثبت أن هذا الطفل لديه العديد من المهارات الإنمائية، بجانب وجود توصية تم اعتمادها من معلمة الروضة، وتؤكد قدرة هذا الطفل على إمكانية الذهاب إلى الصف الأول الابتدائي.

تسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443

أكدت الوزارة أن الروضة التي ذهب إليها الطفل ينبغي أن تكون تابعة للحكومة أو الأهلية التي تكون تابعة لوزارة التعليم بالمملكة السعودية أو روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أول التي تم تطبيق عليها البرامج الدولية المتخصصة من قبل وزارة التعليم وتشمل أيضا الروضات من خارج المملكة السعودية مع أهمية إتقان المهارات الإنمائية بجانب وجود توصية تؤكد الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

تسجيل الطلاب المستجدين للعام القادم

حيث أكدت جميع الوزارات بالمملكة السعودية أنه تم العمل على تأكيد كل الروضات الحكومية والأهلية وكذلك الأجنبية وتم العمل على أضافتها على نظام نور الإلكتروني، وبالتالي تقوم كل إدارة مدرسة بمراجعة بياناته جميع ملفات الطلاب الجدد، وبالتالي يتم حذف من لا تنطبق عليه والقواعد التي تم تحديدها للتسجيل

وينبغي على إدارة قسم الاختبارات والقبول وأخبار جميع المدارس المكاتب العالمية والأجنبية والتنبيه على الشروط الخاصة والمطلوبة لعملية التسجيل، وتؤكد إمكانية تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجل مدني بجانب الطلاب الغير سعوديين ولكن لديه إقامة نظامية.