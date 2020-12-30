العصرة الأولى … تكفي

في شتى صورنا .. في أنماط حياتنا .. في تعاملنا… اجعل من نفسك الأرقى في ذلك … هذا كيف يكــون؟

ركز في نقاط قوتك تجاه الأخرين هل تستطيع أن تؤثر فيهم … حتماً سوف ستكون الإجابة الأولى إذاً فلقد نجحت العصرة الفريدة ..لك .. ، أما إذا كانت الإجابة لا وهي الثانية في عصرتها … فإذن هناك خَللٌ في تركيب عقليتك تجاه الناس في التعامل.. وهي طبيعةٌ وغريزةٌ بشرية لا يمكنُ أن نحكمَ عليها بتمِام العصرة … أعِدَ شريط تسجيل حياتك فبعض المواقف تستدعي أن تكون بارداً… وبالعامية أن تطنش… ليس غباءًا… “معاذ الله في ذلك” … ولاجباناً يركلُ رجليه مع الركبَ … ولا منهزماً في ساحة المعركة … أها .. قلتُ ساحة المعركة … أذن بدأت الحربُ ودقت نُقُوسها… ربما هي هواجيس من الخيال , لكنها واقع العصرة الأولى …لم تحبكَ حقاً … ثمة مواقف تحتاج إلى عصرة واحده خالية من الشوائب , وصافية في مذاقها , لتعطي المزيج الحقيقي لها , وثمة أناس في التعامل وفي نقائهم وصفائهم من عصرة واحد ترتوي منهم أدباً وخلقاً وحسناً وتعاملاً … وأخرون تحتاج إلى المئات من العصرات لكي تتعرف على طبيعة و طريقة تعاملهم

هدوئك في بعض المواقف دليلٌ على وعيك ورشدِك وكمالك وقمة نُضجِك وهو خصلة مفيدة جداً عند التعامل مع الناس، وهو تدريب للنفسِ في ضبطها وقت الأزمات , وتُعطي ثقةً لمن حولك بالاتزان الإنفعالي وزيادة الإنتاجيةِ وإلى حَبَكَ العصرة وتَضبُط.. تَمامَ التمامَ كما يقال في عاميتنا

فتكوين العلاقات الإيجابية بين الأشخاص يحتاج إلى الإ حترام والتقدير وتقبل الآراء بواقعية فريدة لا تشكيك في أعمال إنتاجهم وتحفيزهم للعطاء ولبذل جهد إضافي عن رضا وسعادة واختم بمقولة شهيرة لألبرت آنيشاتين في التعامل مع الحياة ” إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف ليس بأشخاص أو أشياء ” … انتهت العصرة وعصرة واحدة كافية .

عماد الصاعدي

رئيس التحرير