انفجار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

بلادي – الرياض : وقع انفجار -قبل قليل- أمام الصالة الداخلية لـ#مطار_عدن، عقب هبوط طائرة تُقل الحكومة اليمنية الجديدة. وكانت الحكومة اليمنية الجديدة قد وصلت الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

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