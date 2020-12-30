بلادي – الرياض :
قال نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، حمزة العسكر، إن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة تحت الدراسة حاليا في الجهات العليا المختصة بهدف معالجة الإشكاليات الواقعة في القطاع العقاري بسبب نزع الملكيات للمنفعة العامة.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري، أن التحديثات في النظام تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام واحد، بدلا من وصولها إلى 3 أعوام تقريبا، وتشمل المدة إجراءات نزع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إعادة بعض التشريعات اللازمة ودراسة بعض الأنظمة الموجودة لحوكمة القطاع، لكي يكون أحد الروافد الاقتصادية في المملكة ويحقق رؤية 2030.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يُخفض مدة الإجراءات إلى عام واحد.. “عقارات الدولة”: نظام نزع الملكية للمنفعة العامة تحت الدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.